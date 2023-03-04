بمناسبة اليوم العالمي للمرأة... حظر مسيرة في مدينة لاهور الباكستانية

أعلنت السلطات في مدينة لاهور الباكستانية حظرها المسيرة المقررة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، وذلك بسبب "اللافتات المثيرة للجدل" التي عادة ما يحملها المشاركون في المسيرة وإلى اعتبارات أمنية.

وتثير مثل هذه المسيرة، الّتي يُجرى تنظيمها منذ عام 2018 في المدن الباكستانية الكبرى للفت الانتباه إلى حقوق المرأة، ردود أفعال حادة في هذا البلد المحافظ.

تتناول اللافتات التي يرفعها المشاركون خلال هذه التجمعات مواضيع مثل الطلاق أو التحرش الجنسي أو حتى الطمث، بحسب وكالة فرانس برس.

ومن جهة أخرى، تنظم المجموعات الدينية غالباً تظاهرات مضادة للمطالبة بالحفاظ على القيم الإسلامية. وبالتالي، فقد تم الإبقاء عليها هذا العام.

وترى منظمة العفو الدولية أن قرار سلطات لاهور "يشكل قيداً غير قانوني وعديم الجدوى على الحق في التجمع".