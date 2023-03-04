بعد الحريق في 2015... انتهاء عملية تدشين أكبر مسجد في لندن

أفادت وكالة فرانس برس الإخبارية بأن عملية إعادة بناء مسجد بيت الفتوح في حي موردن جنوب لندن، الذي دمر جزئيا جراء حريق في عام 2015، قد انتهت بشكل رسمي وسيتم تدشين المبنى الجديد السبت.

وبحسب المعلومات، فإن مسجد بيت الفتوح وهو أحد أكبر مساجد أوروبا، مؤلف من خمسة طوابق ويضم ثلاث قاعات ضخمة للمؤتمرات أو الأعراس.

وبالتالي، فهو مكون من الحجر المستورد من البرتغال ويضمّ أعمدة بارتفاع 20 مترا.

وبحسب القائمين على المسجد، فلم تتعرض قاعة الصلاة لأضرار جراء الحريق ما سمح بابقائها مفتوحة، إلا أن التكلفة الإجمالية للأعمال تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني، أي 24 مليون دولار، وهو مبلغ دفعه أفراد الطائفة الأحمدية بالكامل.

والجدير بالذكر أن الطائفة الأحمدية قدمت على تشييد المسجد، القادر على استيعاب حتى 13 الفا من المصلين، في عام 2003.