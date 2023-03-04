هل طُرد الأمير هاري وميغان من منزلهما في بريطانيا؟

أكّد متحدث باسم الأمير هاري وميغان ماركل لوسائل الإعلام الأربعاء أن الملك تشارلز طلب منهما التخلي عن مركز إقامتهما في المملكة المتحدة.

ويُذكر أن دوق ودوقة ساسكس يعيشان في قصر في سانتا باربرا بكاليفورنيا، مع طفليهما آرشي وليليبت، وكانا يمكثان في Frogmore Cottage خلال تواجدهما في بريطانيا.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد أبلغت لأول مرة عن موضوع الإخلاء، مدعيةً أن العقار المكون من خمس غرف نوم على أراضي قلعة وندسور قد عُرض على الأمير أندرو، شقيق الملك، الشهر الماضي.

ولم يأتِ أي تعليق من قصر باكنغهام على الأمر.

والجدير بالذكر أنه تم بناء Frogmore Cottage عام 1801 كملاذ ريفي لزوجة الملك جورج الثالث الملكة شارلوت وبناتها.