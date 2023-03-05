إفتتاح مهرجان الصور السينمائي الدولي بمشاركة عربية وأجنبية

إفتتاح مهرجان الصور السينمائي الدولي بمشاركة عربية وأجنبية



افتتحت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة تحت شعار "السينما للجميع " في "المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ المجاني" في مدينة صور، بمشاركة أفلام تتنوع بين الروائي والوثائقي والتحريك بمشاركة 29 فيلماً من 18 دولة وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، فرنسا، إيران، سوريا، البحرين، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، بلجيكا، جمهورية التشيك، فلسطين، إيطاليا، الأردن، الصين، مصر ولبنان، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دروسوس السويسرية.



وتتنافس الأفلام المشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على جوائز أفضل فيلم روائيّ، أفضل فيلم وثائقيّ، أفضل فيلم تحريك وأفضل ممثّل وأفضل ممثّلة وأفضل تصوير وجائزة لجنة التحكيم والتي تضم كل من المخرجة الاسبانية أنا ألفريز والمخرج السوداني ناصر يوسف والمخرجين موريال أبو الروس ووليد مونس وفادي سرياني وشادي زيدان من لبنان . وبعد عرض الافلام القصيرة التي تتنافس في المهرجان، كرمت إدارة المهرجان الفنان فؤاد شرف الدين تقديراً لمسيرته الفنية والسينمائية.



وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني أن استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات من حولنا يشكل فرصة مهمة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم كي يكون الفن حق للجميع دوماً بأسرار الشباب المتطوعين على العمل من أجل الفن.



واضاف اسطنبولي: "يعمل المهرجان على دعم السّينما المحليّة والتّبادل الثّقافي وإقامة الورش التّدريبيّة والنّدوات والنّقاشات مع المخرجين، وتُخصّص هذه التّظاهرة السّينمائيّة مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب، حيث يعدُّ المهرجان الحدث السّينمائيّ الأوّل في تاريخ الجنوب منذ انطلاق الدّورة الأولى عام 2014، بمشاركة 24 فيلمًا من 20 بلدًا، وفي حضور الممثّل المصريّ محمود قابيل وكرّمت الدورة المخرجة جوسلين صعب، وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب المتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان".



بدوره شكر الفنان شرف الدين القيمين على المهرجان واكد على دور لبنان في نشر الثقافة والفن حيث كأن من الاوئل ولا يزال يتربع على عرش الثقافة والفن رغم ما يشهده لبنان من ويلات وازمات.

وتحدث الفنان عمر ميقاتي عن الافتتاح واهمية دور ونشر الثقافة والمسرح عبر المهرجانات السينمائية والمسرحية وشكر المخرج اسطنبولي على اقامة هذا المهرجان مشيدا بقناة الـ Lbci على مواكبتها وتغطيتها المهرجانات على مساحة الوطن والعالم ان كانت ثقافية او سياحية او فنية . ولفتا لان المسرح والثقافة متنفس للبنانيين رغم المعاناة والمأساة.



كما تحدث المخرجين العماني محمد العجمي والعراقي لؤي فضل عباس ، اللذان اكدا على اهمية هذه المهرجانات من خلال مزج الثقافات والتعرف عليها بين الدول وكان لهم الشرف في المشاركة في المهرجان.