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انقلاب حافلة تقل 40 طفلاً في جبال الألب الفرنسية...

منوعات
2023-03-05 | 06:20
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انقلاب حافلة تقل 40 طفلاً في جبال الألب الفرنسية...
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انقلاب حافلة تقل 40 طفلاً في جبال الألب الفرنسية...

انقلاب حافلة تقل 40 طفلاً في جبال الألب الفرنسية...

سقطت حافلة تقل 40 طالبًا في مدرسة ابتدائية إلى منازلهم من رحلة إلى جبال الألب الفرنسية، على منحدر مشجر في جدول يوم السبت.
 
وتسببت هذه الحادثة في نقل السائق وشريكه إلى المستشفى جراء تعرّضهما لإصابات خطيرة، وفقاً للسلطات الفرنسية.

وقال فابيان موليك، عمدة البلدة التي وقع فيها الحادث، إن "18 طفلاً وشخصاً بالغاً آخر عولجوا من إصابات طفيفة. وجميعهم في حالة جيدة"، مرجحًا أن سبب الحادث يعود الى مشكلة طبية يعاني منها السائق أثناء القيادة.

وقال مسؤولون محليون لوسائل إعلام فرنسية إن الأحوال الجوية كانت صافية عندما غادرت الحافلة الطريق، ولم يكن هناك جليد أو ثلوج في الجزء الذي انقلبت فيه. وقالوا إن جميع الأطفال كانوا يرتدون أحزمة المقاعد.

وأظهرت صورة من البلدة نُشرت على الإنترنت، الحافلة تنحني على منحدر واد في مجموعة متشابكة من الأغصان الجافة مع تهشم زجاجها الأمامي.
 

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انقلاب حافلة

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