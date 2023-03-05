الأمير هاري: ميغان ماركل إنسانة استثنائية وأنقذتني من البقاء في عالم الحياة الملكية

الأمير هاري: ميغان ماركل إنسانة استثنائية وأنقذتني من البقاء في عالم الحياة الملكية



كشف الأمير هاري أن زوجته ميغان ماركل "كانت من عالم مختلف" وساعدت في إخراجه من الحياة الملكية، واصفًا إياها بالـ"إنسانة الاستثنائية".



واعترف هاري بأنه شعر بالحرية الكبيرة بعد إصدار مذكراته، معتبرًا أنه لم يكن بإمكانه فعل ذلك بدون ميغان ماركل.



وفي حديثه مع الطبيب المعالج د. ماتي، قال هاري: "زوجتي أنقذتني، لقد كنت عالقًا في هذا العالم وكانت من عالم مختلف وساعدت في إخراجي منه".



وأضاف: "شريكتي إنسانة استثنائية، وأنا ممتن إلى الأبد للحكمة والمساحة التي كانت قادرة على إعطائي إياها."



وتأتي هذه المقابلة بعد أن تم الكشف عن طرد الأمير هاري وميغان ماركل من كوخ فروغمور في قصر باكنغهام.