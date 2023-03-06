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هل تلقّى هاري وميغان دعوةً لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز؟
منوعات
2023-03-06 | 02:02
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هل تلقّى هاري وميغان دعوةً لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز؟
هل تلقّى هاري وميغان دعوةً لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز؟
أفادت تقارير صحافية الأحد عن تلقي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دعوة لحضور احتفال تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو، لكنهما لم يقررا بعد ما إذا كانا سيحضران أم لا.
وقال ناطق باسمهما لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن الزوجين المقيمين في كاليفورنيا، اللذين انسحبا من العائلة الملكية البريطانية في العام 2020 وسط توترات داخلية متزايدة، "تلقيا اخيراً مراسلات عبر البريد الإلكتروني من مكتب الملك بشأن التتويج".
وأضاف الناطق باسم الزوجين مستخدماً لقبيهما الرسميين "لن نكشف عن قرار فوري بشأن حضور دوق ودوقة ساسكس في هذا الوقت".
وامتنع قصر باكينغهام عن التعليق على هذه المعلومات.
وسيُتوج تشارلز الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته، رسمياً ملكاً في احتفال باذخ في السادس من مايو سيحضره كبار الشخصيات من كل أنحاء العالم ويشاهده مليارات الأشخاص.
وستشهد الاحتفالات حفلة موسيقية بمشاركة كوكبة من النجوم ومأدبة "غداء كبيرة" ومبادرة تطوعية، فضلاً عن المراسم التقليدية والمواكب الملكية.
ويتزامن يوم التتويج الرئيسي في 6 مايو مع عيد الميلاد الرابع لنجل هاري وميغن، آرتشي.
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