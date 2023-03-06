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نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!

منوعات
2023-03-06 | 04:33
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نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي &quot;فياغرا&quot;...إليكم السبب!
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نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!

نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"

لقيَ رجلٌ هندي، يبلغ من العمر 41 عاماً، حتفه بعدما تناول حبتي "فياغرا" دفعةً واحدةً، ما أدّى إلى إصابته بسكتةٍ دماغية قاتلة.

وفي التّفاصيل، فكشفت تقارير طبية أنّ الرجل تناول حبّتي الفياغرا وهو في حالة سكر، ما أدّى إلى ارتفاع ضغط دمه الذي تسبّب بإصابته بسكتة دماغية ومن ثمّ وفاته.

وقال الطبيب الشرعي في معهد عموم الهند للعلوم الطبية جاي نارايان، إن فحوصات ما بعد الوفاة كشفت عن كتلة وزنها 300 غرام من الدم المتخثر داخل دماغ الرجل.

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فياغرا

سكتة دماغية

الهند

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