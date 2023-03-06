كريستيانو رونالدو يرسل مساعدات إلى متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

أرسل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو طائرات محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الّذي ضرب سوريا وتركيا.

ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد تأثر نجم مانشستر يونايتد السابق بشدة بالمشاهد المأساوية التي خلفت عددًا كبيرًا من القتلى وأثرت بشدة على حياة الناس.

وأرسل رونالدو طائرة مليئة بالمساعدات إلى المناطق التي دمرتها الكارثة لمساعدة المتضررين من الزلزال.

دفع أسطورة كرة القدم تكاليف الخيام والطعام والوسائد والبطانيات والأسرة والأغذية المكملة للأطفال والحليب والإمدادات الطبية للمساعدة في الجهود الإنسانية.

ويأمل الرأي العام بأن تُشجع لفتة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو الشخصيات الرياضية الأخرى على أن تحذو حذوه في الأيام والأسابيع المقبلة.