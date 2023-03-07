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الهند تتصدّر قائمة أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم... وفي أي مرتبة حلّ لبنان؟

احتلّت الهند المركز الأول في قائمة أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم، مع الولايات المتحدة والسويد في المركزين الثاني والثالث.





وتمّ جمع البيانات وتحليلها من موقع Reddit، وقد تضمنت كلمات مثل "جذابة"، "مثيرة"، "جميلة"، "وسيم"، "رائع"، "حسن المظهر" مرفقة مع بلدٍ ما.



ووفق موقع "



وبحسب الدراسة التي أجراه موقع "Pour Moi" الفرنسي، فقد حلّ اليابانيون في المرتبة الرابعة من حيث الجاذبية، والكنديون في المرتبة الخامسة من حيث المظهر، والبرازيليون في المرتبة السادسة.



وتضم بقية المراكز العشرة الأولى فرنسا وإيطاليا وأوكرانيا والدنمارك في المرتبة العاشرة.



وجاءت بريطانيا في المرتبة الـ12 من حيث جاذبية النساء، إلا أنها احتلت المرتبة الأولى في جاذبية الرجال.



أما بالنسبة للدول العربية، فقد حلّ لبنان في المرتبة الـ25 من قائمة أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم ، ومصر في المرتبة 44. في قائمة أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم، احتلّت الهند المركز الأول، مع الولايات المتحدة والسويد في المركزين الثاني والثالث.وتمّ جمع البيانات وتحليلها من موقع Reddit، وقد تضمنت كلمات مثل "جذابة"، "مثيرة"، "جميلة"، "وسيم"، "رائع"، "حسن المظهر" مرفقة مع بلدٍ ما.ووفق موقع " ديلي ميل " البريطاني، فقد ظهرت النتيجة من خلال عدد المنشورات والتعليقات والتصويتات المؤيدة للدول.وبحسب الدراسة التي أجراه موقع "Pour Moi" الفرنسي، فقد حلّ اليابانيون في المرتبة الرابعة من حيث الجاذبية، والكنديون في المرتبة الخامسة من حيث المظهر، والبرازيليون في المرتبة السادسة.وتضم بقية المراكز العشرة الأولى فرنسا وإيطاليا وأوكرانيا والدنمارك في المرتبة العاشرة.وجاءت بريطانيا في المرتبة الـ12 من حيث جاذبية النساء، إلا أنها احتلت المرتبة الأولى في جاذبية الرجال.أما بالنسبة للدول العربية، فقد حلّ لبنان في المرتبة الـ25 من قائمة أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم ، ومصر في المرتبة 44.