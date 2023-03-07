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قرود عدوانية تهاجم امرأة هندية في منزلها وتتسبب بوفاتها!

منوعات
2023-03-07 | 07:31
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قرود عدوانية تهاجم امرأة هندية في منزلها وتتسبب بوفاتها!
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قرود عدوانية تهاجم امرأة هندية في منزلها وتتسبب بوفاتها!

قرود عدوانية تهاجم امرأة هندية في منزلها وتتسبب بوفاتها!

توفيت امرأة تدعى نارسافا، تبلغ من العمر 70 عامًا، في جنوب الهند بعدما هاجمتها مجموعة من القرود العدوانية بينما كانت في طريقها إلى الحمام داخل منزلها.

وتشتبه الشرطة بأن السيدة انزلقت وضربت رأسها بالأرض أثناء محاولتها الهروب من القرود، ما أدى إلى وفاتها.

وقال مفتش دائرة شرطة راماريدي إن المرأة تعرّضت لإصابة في رأسها وتوفيت.

وأحرقت عائلة نارسافا جثتها بعد وقت قصير من وفاتها وتواصل الشرطة التحقيق في الحادثة.

وتعتبر هذه الحادثة واحدة من سلسلة حوداث تتكرر في الهند. ففي العام الماضي، توفيت فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن هجمت عليها قرود شرسة في ولاية أوتار براديش، أثناء اللعب على ضفاف نهر ناكاتيا في باريلي.

ونقلت الفتاة الصغيرة، التي كانت تنزف بعد أن "تعرضت للعض في أنحاء جسدها"، إلى المستشفى حيث توفيت متأثرة بجراحها.

وفي عام 2021، زعمت والدة توأم يبلغ من العمر 8 أيام، أن طفلتيها قد تعرّضتا للخطف من قبل قرود شرسة، وقد قُتلت إحدى الفتاتين في حين تمّ إنقاذ الأخرى.
 

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