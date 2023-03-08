البريطاني ديفيد تشيبرفيلد يفوز بجائزة بريتزكر الهندسية المرموقة

مُنحت جائزة بريتزكر، وهي أعلى مكافأة في عالم الهندسة المعمارية، الثلاثاء إلى البريطاني ديفيد تشيبرفيلد (69 عاماً)، المعروف بالبساطة والأناقة في تصاميمه.وقال القائمون على الجائزة في بيان إن تشيبرفيلد، صاحب الأسلوب "البسيط لكن القوي"، "مهندس معماري غزير الإنتاج وراديكالي في تحفظاته"، كما أنه صاحب "أسلوب خالد وعصري يواجه حالات الطوارئ المناخية، ويحوّل العلاقات الاجتماعية وينشّط المدن".وبعد الفوز بالجائزة، أبدى ديفيد تشيبرفيلد "سعادة غامرة" لنيله "هذا الشرف الاستثنائي".وقال "أعتبر هذه الجائزة بمثابة تشجيع لي لمواصلة توجيه انتباهي ليس فقط إلى جوهر الهندسة المعمارية ومعناها، ولكن أيضاً إلى المساهمة التي يمكننا تقديمها كمهندسين معماريين لمواجهة التحديات الوجودية الناجمة عن تغير المناخ وعدم المساواة المجتمعية"، بحسب تصريحات أوردها البيان نفسه.وأضاف تشيبرفيلد "نعلم أننا كمهندسين معماريين يمكننا أن نلعب دوراً أكبر ونكون أكثر انخراطاً في صنع عالم ليس أكثر جمالاً فحسب، بل أيضاً أكثر عدلاً واستدامة".ويُعرف ديفيد تشيبرفيلد خصوصاً بتجديده متحف "نيوس" في برلين وقصر "لي بروكوراتي فيكيي" المحاذي لساحة القديس مرقس الشهيرة في مدينة البندقية الإيطالية.