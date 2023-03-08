الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البريطاني ديفيد تشيبرفيلد يفوز بجائزة بريتزكر الهندسية المرموقة
منوعات
2023-03-08 | 02:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
البريطاني ديفيد تشيبرفيلد يفوز بجائزة بريتزكر الهندسية المرموقة
البريطاني ديفيد تشيبرفيلد يفوز بجائزة بريتزكر الهندسية المرموقة
مُنحت جائزة بريتزكر، وهي أعلى مكافأة في عالم الهندسة المعمارية، الثلاثاء إلى البريطاني ديفيد تشيبرفيلد (69 عاماً)، المعروف بالبساطة والأناقة في تصاميمه.
وقال القائمون على الجائزة في بيان إن تشيبرفيلد، صاحب الأسلوب "البسيط لكن القوي"، "مهندس معماري غزير الإنتاج وراديكالي في تحفظاته"، كما أنه صاحب "أسلوب خالد وعصري يواجه حالات الطوارئ المناخية، ويحوّل العلاقات الاجتماعية وينشّط المدن".
وبعد الفوز بالجائزة، أبدى ديفيد تشيبرفيلد "سعادة غامرة" لنيله "هذا الشرف الاستثنائي".
وقال "أعتبر هذه الجائزة بمثابة تشجيع لي لمواصلة توجيه انتباهي ليس فقط إلى جوهر الهندسة المعمارية ومعناها، ولكن أيضاً إلى المساهمة التي يمكننا تقديمها كمهندسين معماريين لمواجهة التحديات الوجودية الناجمة عن تغير المناخ وعدم المساواة المجتمعية"، بحسب تصريحات أوردها البيان نفسه.
وأضاف تشيبرفيلد "نعلم أننا كمهندسين معماريين يمكننا أن نلعب دوراً أكبر ونكون أكثر انخراطاً في صنع عالم ليس أكثر جمالاً فحسب، بل أيضاً أكثر عدلاً واستدامة".
ويُعرف ديفيد تشيبرفيلد خصوصاً بتجديده متحف "نيوس" في برلين وقصر "لي بروكوراتي فيكيي" المحاذي لساحة القديس مرقس الشهيرة في مدينة البندقية الإيطالية.
آخر الأخبار
منوعات
جائزة بريتزكر
هندسة
ديفيد تشيبرفيلد
التالي
أرملة الأسطورة بيليه سترث 30 في المئة من أصوله
سان جرمان: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين "3 و4 أشهر"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-02-27
مهندسة معمارية متخصصة في حماية وتحصين الابنية التراثية في أوقات الطوارئ رنا الدبيسي لـ"عشرين 30": الأبنية التراثية هي الأضعف على الإطلاق وهي تعرّض السكّان والجوار إلى خطر أما المباني الحديثة والمرتفعة فمن المفترض أن تكون مطابقة للمواصفات
آخر الأخبار
2023-02-27
مهندسة معمارية متخصصة في حماية وتحصين الابنية التراثية في أوقات الطوارئ رنا الدبيسي لـ"عشرين 30": الأبنية التراثية هي الأضعف على الإطلاق وهي تعرّض السكّان والجوار إلى خطر أما المباني الحديثة والمرتفعة فمن المفترض أن تكون مطابقة للمواصفات
0
أمن وقضاء
2023-02-15
قائد الجيش زار فوج الهندسة في الوروار
أمن وقضاء
2023-02-15
قائد الجيش زار فوج الهندسة في الوروار
0
اخبار البرامج
2023-02-12
آمر مجموعة البحث والانقاذ من فوج الهندسة في تركيا للـLBCI: الطريق أخذت نحو 13 ساعة للوصول الى المكان المطلوب
اخبار البرامج
2023-02-12
آمر مجموعة البحث والانقاذ من فوج الهندسة في تركيا للـLBCI: الطريق أخذت نحو 13 ساعة للوصول الى المكان المطلوب
0
آخر الأخبار
2023-02-08
عناصر المجموعتين التابعتين لفوج الهندسة في الجيش اللبناني تواصل أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا بالتعاون مع عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني
آخر الأخبار
2023-02-08
عناصر المجموعتين التابعتين لفوج الهندسة في الجيش اللبناني تواصل أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا بالتعاون مع عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:51
غياب العائلة الملكية البريطانية عن مراسم معمودية طفلة الأمير هاري وميغان ماركل في كاليفورنيا (صور)
منوعات
10:51
غياب العائلة الملكية البريطانية عن مراسم معمودية طفلة الأمير هاري وميغان ماركل في كاليفورنيا (صور)
0
منوعات
09:24
الدنمارك تدشن أول مقبرة في العالم لثاني أكسيد الكربون
منوعات
09:24
الدنمارك تدشن أول مقبرة في العالم لثاني أكسيد الكربون
0
منوعات
08:45
سيارة تقتحم مقابلة ليوتيوبر... وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
منوعات
08:45
سيارة تقتحم مقابلة ليوتيوبر... وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
0
منوعات
08:38
مشهد طريف... فرس تصنع "ملائكة الثلج" مع صاحبتها (فيديو)
منوعات
08:38
مشهد طريف... فرس تصنع "ملائكة الثلج" مع صاحبتها (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:34
تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟
امن وقضاء
08:34
تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟
0
أخبار لبنان
12:15
موفدا من الراعي... الاب بو نجم يزور باسيل
أخبار لبنان
12:15
موفدا من الراعي... الاب بو نجم يزور باسيل
0
آخر الأخبار
12:27
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 60 مليون دولار بمعدل 70000 ليرة ليرة لبنانية للدولار الواحد
آخر الأخبار
12:27
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 60 مليون دولار بمعدل 70000 ليرة ليرة لبنانية للدولار الواحد
0
أخبار لبنان
04:15
الجيش: جنب كل رجل عظيم... إمرأة عظيمة!
أخبار لبنان
04:15
الجيش: جنب كل رجل عظيم... إمرأة عظيمة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:42
عبد اللهيان وصل الى تركيا..فماذا في جعبته؟
أخبار دولية
06:42
عبد اللهيان وصل الى تركيا..فماذا في جعبته؟
0
أخبار لبنان
06:41
قضايا بيروتية على طاولة نواب بيروت
أخبار لبنان
06:41
قضايا بيروتية على طاولة نواب بيروت
0
أخبار لبنان
06:39
لمناسبة اليوم العالمي للمرأة...مسابقة ambassador for a day
أخبار لبنان
06:39
لمناسبة اليوم العالمي للمرأة...مسابقة ambassador for a day
0
أخبار لبنان
04:05
العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة
أخبار لبنان
04:05
العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الأوركسترا العربية الوطنية تكرّم الفنان وليد توفيق في Dearborn الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الأوركسترا العربية الوطنية تكرّم الفنان وليد توفيق في Dearborn الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
منتجات نسائية أغلى سعراً من منتجات الرجال .. فما الأسباب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
منتجات نسائية أغلى سعراً من منتجات الرجال .. فما الأسباب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ماذا يفعل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في العراق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ماذا يفعل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في العراق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مريم ورنا إبتكرتا أجمل التصاميم من النفايات!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مريم ورنا إبتكرتا أجمل التصاميم من النفايات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف يمكن تفادي زحمة مطار بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف يمكن تفادي زحمة مطار بيروت؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:12
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:12
ارتفاع بأسعار المحروقات...
2
امن وقضاء
08:34
تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟
امن وقضاء
08:34
تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الحماسة على صيرفة هذه المرة ضعيفة... ما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الحماسة على صيرفة هذه المرة ضعيفة... ما السبب؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الجنرال رمى قنابله السياسية في كل الإتجاهات... فهل فتح معركته الرئاسية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الجنرال رمى قنابله السياسية في كل الإتجاهات... فهل فتح معركته الرئاسية؟
5
حال الطقس
00:13
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
00:13
إليكم حال الطقس في لبنان...
6
فنّ
04:21
سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"
فنّ
04:21
سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"
7
أخبار لبنان
05:33
اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون
أخبار لبنان
05:33
اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون
8
صحف اليوم
23:36
أسرار الصحف 08-03-2023
صحف اليوم
23:36
أسرار الصحف 08-03-2023
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store