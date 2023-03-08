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بسبب ربع قرن من الأعمال المنزلية... الحكم على إسباني بدفع 200 ألف يورو لطليقته
منوعات
2023-03-08 | 04:02
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بسبب ربع قرن من الأعمال المنزلية... الحكم على إسباني بدفع 200 ألف يورو لطليقته
الحكم على إسباني بدفع 200 ألف يورو لطليقته بسبب ربع قرن من الأعمال المنزلية
أمرت محكمة إسبانية رجلاً بدفع 200 ألف يورو لزوجته السابقة مقابل 25 عاماً من العمل المنزلي من دون أجر، بالاستناد إلى قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما، على ما أظهرت وثائق قضائية الثلاثاء.
وصدرت أوامر للرجل بدفع 204 آلاف و624 يورو (218 ألفاً و300 دولار) احتُسبت "على أساس الحد الأدنى للأجر" طوال فترة زواجهما، بحسب حكم صادر عن محكمة في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا، اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
وكان للزوجين ابنتان، وزواجهما كان محكوماً بنظام فصل الملكية الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة في هذه الحالة من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.
وجاء في الحكم أن الزوجة كّرست نفسها منذ الزواج "للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك".
وأظهرت الأوراق القانونية تفصيلاً ما كانت الزوجة لتكسبه سنوياً خلال الفترة الممتدة بين حزيران/يونيو 1995 وكانون الأول/ديسمبر 2020.
كما أُمر الزوج السابق بأن يدفع لها بدل رعاية أطفال شهرياً لابنتيهما، إحداهما قاصرة والأخرى فوق سن 18 عاماً.
وفي حديث إذاعي، قالت المرأة، التي لم يُذكر اسمها، إن زوجها "لم يكن يريدها أن تعمل" خارج المنزل رغم أنه سمح لها بالعمل في صالات رياضية كان يملكها، حيث كانت تتولى "العلاقات العامة وتعمل كمدربة".
لكن ما خلا ذلك، "كرستُ نفسي حصرياً للأعمال المنزلية، ورعاية زوجي والمنزل"، على قولها.
وقالت "لقد جعلني أقوم بالدور المحدد" في إنجاز الأعمال المنزلية، لدرجة أني "كنت في مكان لا أستطيع فيه القيام بشيء آخر".
وأشارت إلى أن الحكم جعلها "سعيدة للغاية" لأنها "تستحقه بجدارة".
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