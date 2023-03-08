عن طريق الخطأ... لاعب كرة سلة يحصل على مكافأة بقيمة 350 ألف يورو

قام نادي فلامنغو البرازيلي لكرة القدم بإيداع مبلغ قدره 350 ألف يورو، أي 368 ألف دولار، في حساب لاعب كرة السلة جواو فيكتور غوميش دا سيلفا عن طريق الخطأ، بدلاً من لاعب كرة القدم الذي يحمل الاسم نفسه.

ووفق وكالة فرانس برس الإخبارية، فقد دافع غوميش عن ألوان نادي فلامنغو لكرة السلة حتّى عام 2020، ما يبرر خطأ نادي ولاية ريو الذي ظن انه لاعبه السابق جواو فيكتور غوميش دا سيلفا، 22 عاماً، الذي باعه إلى ولفرهامبتون الانكليزي في كانون الثاني.

وفي حديثه لموقع "غلوبو إسبورتي"، قال الشاب البالغ 19 عاماً: "كنت خائفاً لأنني لم أكن أعرف من أين أتت الأموال"، مضيفاً "اعتقدت أن شخصاً ما قد ارتكب خطأً عند إيداع المال أو شيء من هذا القبيل. أخبرني الكفيل أيضاً أنه يجب أن أكون حذراً لأن شخصاً ما قد يستخدم حسابي لغسل الأموال".

وأكّد لاعب كرة السلة غوميش الذي يدافع حالياً عن نادٍ للهواة في ريو أنه سيعيد الأموال، مشدداً "أوّد تسوية ما حصل في أسرع وقت ممكن".