توأم شهد أبكر ولادة في العالم يحتفل بعيد ميلاده الأول

توأم شهد أبكر ولادة في العالم يحتفل بعيد ميلاده الأول

احتفل توأم كندي شهد ولادة مبكرة ولم يكن لديه، بحسب الأطباء، أي فرص للبقاء على قيد الحياة، بعيد ميلاده الأوّل، ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس".



وكانت الفتاة أديا والصبي أدريال وُلدا في الرابع من آذار/مارس 2022 حين كانت والدتهما في الأسبوع الـ22 من الحمل، ليحطّما بذلك رقمين قياسيين: الأول لأبكر ولادة لتوأم والثاني لأدنى وزن يولد به توأم، إذ بلغ وزن أديا عند ولادتها 330 غراماً فيما كان أدريال يزن 420 غراماً، على ما ذكر بيان للموسوعة.



وأشار والدا التوأم، في حديث إلى موسوعة "غينيس"، إلى أنّ الأطباء قالوا لهما بأنّ الطفلين "لا يتمتعان بأي فرص للبقاء على قيد الحياة".



وقالت الوالدة شاكينا راجيندرام "عندما بدأتُ أشعر في الانقباضات، رفضَت المستشفى التي نُقلتُ إليها أن تقوم بما يلزم لإبقاء الطفلين على قيد الحياة وتركتهما لمصيرهما".



وعندما كانت في اليوم الثاني من المخاض، قال الأطباء للوالدين إنّ التوأم، وفي حال وُلد قبل دقائق من أسبوع الحمل الثاني والعشرين، فلن يتلقى الرعاية اللازمة، بحسب موسوعة "غينيس".



وعادة ما تُحجم معظم المستشفيات عن إنعاش الرضّع الذين يولدون قبل الأسبوع الـ24 إلى الـ26 من الحمل.



ومع أن شاكينا كانت تعاني نزيفاً حاداً، إلا أنّها قاومت، على حد قولها، "لإبقاء الطفلين داخلها" لبضع ساعات فيما كان مرّ على حملها 21 أسبوعاً و6 أيام.