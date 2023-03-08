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توأم شهد أبكر ولادة في العالم يحتفل بعيد ميلاده الأول
منوعات
2023-03-08 | 06:34
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توأم شهد أبكر ولادة في العالم يحتفل بعيد ميلاده الأول
توأم شهد أبكر ولادة في العالم يحتفل بعيد ميلاده الأول
احتفل توأم كندي شهد ولادة مبكرة ولم يكن لديه، بحسب الأطباء، أي فرص للبقاء على قيد الحياة، بعيد ميلاده الأوّل، ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس".
وكانت الفتاة أديا والصبي أدريال وُلدا في الرابع من آذار/مارس 2022 حين كانت والدتهما في الأسبوع الـ22 من الحمل، ليحطّما بذلك رقمين قياسيين: الأول لأبكر ولادة لتوأم والثاني لأدنى وزن يولد به توأم، إذ بلغ وزن أديا عند ولادتها 330 غراماً فيما كان أدريال يزن 420 غراماً، على ما ذكر بيان للموسوعة.
وأشار والدا التوأم، في حديث إلى موسوعة "غينيس"، إلى أنّ الأطباء قالوا لهما بأنّ الطفلين "لا يتمتعان بأي فرص للبقاء على قيد الحياة".
وقالت الوالدة شاكينا راجيندرام "عندما بدأتُ أشعر في الانقباضات، رفضَت المستشفى التي نُقلتُ إليها أن تقوم بما يلزم لإبقاء الطفلين على قيد الحياة وتركتهما لمصيرهما".
وعندما كانت في اليوم الثاني من المخاض، قال الأطباء للوالدين إنّ التوأم، وفي حال وُلد قبل دقائق من أسبوع الحمل الثاني والعشرين، فلن يتلقى الرعاية اللازمة، بحسب موسوعة "غينيس".
وعادة ما تُحجم معظم المستشفيات عن إنعاش الرضّع الذين يولدون قبل الأسبوع الـ24 إلى الـ26 من الحمل.
ومع أن شاكينا كانت تعاني نزيفاً حاداً، إلا أنّها قاومت، على حد قولها، "لإبقاء الطفلين داخلها" لبضع ساعات فيما كان مرّ على حملها 21 أسبوعاً و6 أيام.
وقبل 15 دقيقة من منتصف الليل، خسرت الوالدة مياه الجنين، ثم وُلد التوأمان بعد أقل من ساعتين وجرى إنعاشهما بنجاح.
وتعيّن إبقاء التوأمين في المستشفى لستة أشهر ونجوا من مضاعفات عدة تعرضا لها، بينها نزيف في الدماغ.
وأوضحت الوالدة أنّ وزن أديا بات حالياً أكثر بـ18 مرة من وزنها عند الولادة.
وأضافت "إنها طفلة سعيدة جداً وتبتسم دائماً".
أما أدريال، فتعيّن إدخاله مرتين إلى قسم الطوارئ بعد إصابته بالتهابات ومشاكل في الجهاز التنفسي، إلا أنّ وضعه "يتحسّن"، بحسب والدته التي تصفه بـ"اليقظ والذكي".
ويعود الرقم القياسي السابق إلى العام 2018 مع توأمين من ولاية آيوا الأميركية، ولدا بعد يوم واحد على ولادة أديا وأدريال.
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