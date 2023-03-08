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مشهد طريف... فرس تصنع "ملائكة الثلج" مع صاحبتها (فيديو)
منوعات
2023-03-08 | 08:38
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مشهد طريف... فرس تصنع "ملائكة الثلج" مع صاحبتها (فيديو)
انتشر مقطع فيديو طريف لسيدة أميركية وهي تستمتع بصنع "ملائكة الثلج" مع حصانها "ويست ويند".
انتشر مقطع فيديو طريف لسيدة أميركية تملك مزرعة ويست ميدو في برادفورد، نيو هامبشاير، وهي تستمتع بتراكم الثلج مع حصانها "ويست ويند".
ووفق موقع
FoxWeather
، أخبرت ساندي هودكينز أنها حصلت على "ويست ويند"، وهي فرس من نوع "موستانغ كيغر" عندما كانت تبلغ من العمر عاما واحدا فقط.
وبحسب المعلومات، فقد أحضرت هودكينز الفرس، البالغة 17 عاما، إلى حقل جديد كان الثلج قد تكاثر فيه. وعندما بدأت في صنع "ملائكة الثلج"، قرّرت ويست ويند الانضمام إليها في مشهدٍ تمكن زوجها من توثيقه.
وقالت هودكينز: "كنا نستمتع كما كنا أطفال"، وتابعت "شيء غالبًا ما ننسى فعله عندما نتحول إلى أشخاص بالغين".
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