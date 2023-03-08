الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الدنمارك تدشن أول مقبرة في العالم لثاني أكسيد الكربون

منوعات
2023-03-08 | 09:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الدنمارك تدشن أول مقبرة في العالم لثاني أكسيد الكربون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الدنمارك تدشن أول مقبرة في العالم لثاني أكسيد الكربون

أعلنت السلطات الدنماركية الأربعاء تدشين موقع هو الأول في العالم لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون الآتي من دول أخرى على عمق 1800 متر تحت بحر الشمال، يشكل أداة ضرورية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأقيمت هذه "المقبرة" لثاني أكسيد الكربون في حقل سابق للنفط ساهم في الانبعاثات، بقيادة المجموعة الألمانية العملاقة للكيمياء "إينيوس" وشركة الطاقة الألمانية "وينترشال ديا".

وسيسمح بتخزين كمية تصل إلى ثمانية ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول 2030.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن ولي العهد الدنماركي الأمير فريديريك يدشن الأربعاء مشروع "غرينساند" في مرحلته التجريبية في إسبيرغ.

وبالتالي، تخطط السلطات الدنماركية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045، وتقول إن هذه المقبرة "أداة لا غنى عنها" في سياستها المناخية.

آخر الأخبار

منوعات

السلطات الدنماركية

تدشين

موقع

تخزين

غاز

ثاني أكسيد الكربون

دول أخرى

ظاهرة الاحتباس الحراري

الحياد الكربوني.

LBCI التالي
بمناسبة يوم المرأة العالمي...النساء يتظاهرن دفاعا عن حقوقهن المهددة في العالم
قرود عدوانية تهاجم امرأة هندية في منزلها وتتسبب بوفاتها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:42

حمية: وزارة الاشغال العامة والنقل لها دور فعال في ملف التنقيب عن النفط والغاز

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-06

نصرالله حول الحدود البحرية: عندما أُعلن عن الاتفاق في ذلك الوقت قلت اذا جاء يوم وبدأوا في الاستخراج ووجدنا أن هناك تسويفا أو منعا للبنان من استخراج النفط والغاز لن نسمح لهم واليوم أذكّر في هذه المعادلة

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-06

قاسم هاشم للـLBCI: قائد الجيش أثبت في موقعه قدرته وامكانيته وكان قائداً فعلياً بكل ما امتلك من امكانيات ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة تماماً والاتصالات مستمرّة للخروج من حالة الجمود التي كنّا نعيشها في الجلسات المتتالية

LBCI
منوعات
2023-03-04

بعد الحريق في 2015... انتهاء عملية تدشين أكبر مسجد في لندن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:51

غياب العائلة الملكية البريطانية عن مراسم معمودية طفلة الأمير هاري وميغان ماركل في كاليفورنيا (صور)

LBCI
منوعات
08:45

سيارة تقتحم مقابلة ليوتيوبر... وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!

LBCI
منوعات
08:38

مشهد طريف... فرس تصنع "ملائكة الثلج" مع صاحبتها (فيديو)

LBCI
منوعات
06:34

توأم شهد أبكر ولادة في العالم يحتفل بعيد ميلاده الأول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-05

فوارق كبيرة بأسعارِ الادوية بين صيدليةٍ وأخرى... فَمَن يراقب؟

LBCI
أخبار دولية
04:52

الكرملين يرفض المعلومات عن الهجوم على نورد ستريم ويعتبرها محاولة "لصرف الانتباه"

LBCI
حال الطقس
2022-12-09

طقس متقلب منتصف الأسبوع... هذه التفاصيل

LBCI
فنّ
04:46

محامي كارول سماحة يصدر بياناً جديداً... " لكلّ من شكّك وحلّل وفسّر"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:42

عبد اللهيان وصل الى تركيا..فماذا في جعبته؟

LBCI
أخبار لبنان
06:41

قضايا بيروتية على طاولة نواب بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:39

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة...مسابقة ambassador for a day

LBCI
أخبار لبنان
04:05

العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الأوركسترا العربية الوطنية تكرّم الفنان وليد توفيق في Dearborn الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

منتجات نسائية أغلى سعراً من منتجات الرجال .. فما الأسباب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ماذا يفعل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في العراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مريم ورنا إبتكرتا أجمل التصاميم من النفايات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف يمكن تفادي زحمة مطار بيروت؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
08:34

تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الحماسة على صيرفة هذه المرة ضعيفة... ما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الجنرال رمى قنابله السياسية في كل الإتجاهات... فهل فتح معركته الرئاسية؟

LBCI
حال الطقس
00:13

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
فنّ
04:21

سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"

LBCI
أخبار لبنان
05:33

اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون

LBCI
صحف اليوم
23:36

أسرار الصحف 08-03-2023

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة