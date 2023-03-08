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غياب العائلة الملكية البريطانية عن مراسم معمودية طفلة الأمير هاري وميغان ماركل في كاليفورنيا (صور)

منوعات
2023-03-08 | 10:51
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غياب العائلة الملكية البريطانية عن مراسم معمودية طفلة الأمير هاري وميغان ماركل في كاليفورنيا (صور)
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غياب العائلة الملكية البريطانية عن مراسم معمودية طفلة الأمير هاري وميغان ماركل في كاليفورنيا (صور)

كشف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل اليوم الأربعاء أنهما احتفلا بمعمودية ابنتهما ليليبيت سراً في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
 
وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد رفض دوق ودوقة ساسكس إقامة معمودية طفلتهما في بريطانيا، وقررا إقامة مراسم أنجليكانية في قصرهما في مونتيسيتو بحضور نحو 30 صديقًا، بما في ذلك عراب الطفلة الممثل الشهير تايلر بيري.
 
وأفاد مصدر مقرب من الزوجين لمجلة "بيبول" بأن هاري وميغان دعيا الملك تشارلز والملكة كاميلا وأمير ويلز ويليام وزوجته كيت ميدلتون لحضور حفل كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي، إلا أنهم لميلبّوا الدعوة.
 
وذكرت المعلومات أنه تم الاحتفال بسرّ معمودية الطفلة "ليلي"، البالغة من العمر عاما واحدا، من قبل أسقف لوس أنجلوس الأنجليكاني، القس جون تايلور.
 
وتضمن الاحتفال حضور بارز من الأصدقاء والمقربين من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، كما تم الرقص على قائمة تحتوي على أغانٍ من حفل زفاف هاري وميغان في قلعة وندسور.
 

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