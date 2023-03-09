بملعقة مكسورة... مسافر حاول فتح باب الطائرة وطعن المضيفة (فيديو)

أعلن المدعي العام الأميركي في ماساتشوستس القبض على أحد ركاب شركة "يونايتد إيرلاينز" للطيران بعدما حاول فتح باب طوارئ الطائرة وطعن مضيفة طيران الأحد خلال رحلة انطلقت من لوس أنجلوس إلى بوسطن.

ووفق موقع abc ، فقد حاول فرانسيسكو سيفيرو توريس، 33 عامًا، طعن مضيفة طيران في عنقها بملعقة معدنية مكسورة، وذلك بعدما قامت بمواجهته بشأن العبث بباب الطوارئ.

وجاء في سجلات المحكمة أن توريس قال للشرطة إنه ذهب إلى الحمام لكسر الملعقة "لصنع سلاح". كما يُزعم أن توريس أخبر المحققين أنه يعتقد أن مضيفة الطيران كانت تحاول قتله، لذلك حاول قتلها أولا.

وأفاد ممثلو الادعاء بأن الحادث بدأ قبل حوالي 45 دقيقة من هبوط الطائرة في مطار بوسطن، عندما تلقى الطاقم إنذاراً بشأن باب الطوارئ بين قسمي الدرجة الأولى وقسم الدرجة السياحية.

وبدورها، فقد شكرت شركة يونايتد للطيران طاقمها وركابها بعد اتخاذهم "إجراءات سريعة" حيال الحادثة، مضيفةً أن "الطائرة هبطت بسلام واستقبلتها سلطات إنفاذ القانون".