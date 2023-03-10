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دبّة قطبية نفقت جرّاء صعقة كهربائية في حديقة كوبنهاغن للحيوانات

منوعات
2023-03-10 | 04:25
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دبّة قطبية نفقت جرّاء صعقة كهربائية في حديقة كوبنهاغن للحيوانات
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دبّة قطبية نفقت جرّاء صعقة كهربائية في حديقة كوبنهاغن للحيوانات

دبّة قطبية نفقت جرّاء صعقة كهربائية في حديقة كوبنهاغن للحيوانات

نفقت دبّة قطبية في حديقة كوبنهاغن للحيوانات جرّاء تعرّضها لصعقة عندما عضّت سلكاً كهربائياً بعد تمكنها من الخروج من قفصها، بحسب ما أعلنت إدارة الحديقة الأربعاء. 

ووقع الحادث عصر الثلاثاء عندما نجحت الدبّة في مغادرة القفص بتحطيمها حاجزاً معدنياً.

وأوضحت الحديقة في بيان أن الدبّة "أمسكت بعد تجاوزها الحاجز سلكاً كهربائياً، ثم قطعتها بأسنانها فتعرّضت لصعقة كهربائية". وأعلن مدير حديقة الحيوانات مادس فروست برتلسن عن اتخاذ تدابير لتعزيز الأمان في قفص الدببة البيضاء.

ولم تشهد هذه الحديقة أي حادث مماثل منذ إنشائها عام 1859، مما يجعلها واحدة من أقدم حدائق الحيوانات في أوروبا.

وأثارت حديقة الحيوانات "زولوغيسك هايف" في العاصمة الدنماركية ضجة إعلامية عام 2014 بتشريحها علناً أمام أطفال جيفة صغير زرافة نفذ فيه القتل الرحيم.

وأجريَ تشريح لماريوس بعد إعدامه، ثم قُطِّع، وألقيت قطع جيفته للأسود تحت أنظار الأطفال الصغار.

وأحدثت القضية صدمة لدى الآلاف من المدافعين عن الحيوانات في كل أنحاء العالم، لكن حديقة الحيوانات دافعت عن اللجوء إلى القتل الرحيم.

وفي كانون الأول، تعرّضت حديقة حيوانات سويدية لانتقادات حادة بعد هروب عدد من القرود من قفصها.

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دبّة قطبية

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