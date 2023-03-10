عمرها 7 سنوات... أصغر مدربة يوغا في العالم تدخل "غينيس"!

حصدت الطفلة الهندية "برافاني غوبتا"، البالغة من العمر 7 سنوات، لقب "أصغر مدربة يوغا معتمدة في العالم" في موسوعة غينيس العالمية.وفي التّفاصيل، فقالت "غينيس" إنّه تمّ التحقق من أنّ برافانا غوبتا تبلغ من العمر 7 سنوات و165 يوماً، وبالتالي فهي أصغر مدربة يوغا (أنثى) في العالم.وقد بدأت غوبتا بممارسة اليوغا مع والدتها عندما كانت تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف السنة، وتم تعيينها كمدرّبة معتمدة في منظمة "Yoga Alliance" بعد إكمال دورة تدريبية مدتها 200 ساعة.وعلّقت غوبتا على إنجازها قائلةً: "أريد أن أنشر شغفي باليوغا لأكبر عدد ممكن من الناس"، ودعت الجميع لمتابعتها عبر قناتها على يوتيوب وعبر صفحاتها على الإنترنت.