العثور على "حمامة جاسوسة" في الهند

العثور "حمامة جاسوسة" في الهند



عُثر على حمامة مزودة بكاميرا قبالة ساحل باراديب في منطقة جاغاتسينغبور في أوديشا بالهند يوم الأربعاء.

واشتبهت الشرطة في أنها كانت تستخدم للتجسس، إذ وجدها بعض الصيادين جالسة على مركبهم وسلموها للشرطة البحرية.



وقال مدير شرطة جاغاتسينغبور: "سيقوم أطباؤنا البيطريون بفحص الحمامة. وسنطلب المساعدة من مختبر علوم الطب الشرعي الحكومي لفحص الأجهزة المتصلة بساقيها. ويبدو أن الأجهزة عبارة عن كاميرا وشريحة إلكترونية".



وقال بيتامبار بيهيرا، موظف في سفينة الصيد "سارثي"، إنه رأى الحمامة تجلس على القارب، مضيفًا: "لاحظت فجأة أن بعض الآلات كانت متصلة بأرجلها. كما أنني وجدت شيئًا مكتوبًا على جناحيها، ولم أستطع فهمه لأنه لم يكن في الأودية".