إليك هذه الخدعة البصرية... هل تستطيع حلّها خلال 9 ثوانٍ؟

هل تستطيع حلّ هذه الخدعة البصرية خلال 9 ثوانٍ؟

إذا كنت تستمتع بحلّ الألغاز، نقدّم إليك اليوم هذه الخدعة البصرية التي تحتاج إلى تركيزك وسرعة استيعابك.



تأمّل هذه الصورة المرفقة أدناه. تتناول سيدتان الشاي وتستمتعان بوقتهما معاً حول طاولةٍ في مطبخ منزلٍ وبجوارهما أطباق حلويات ووجبات خفيفة.



ورغم بساطة الصورة، إلّا أنّها تحتوي على خطأ مخفي يحتاج إلى التركيز لتحديده. والتحدّي الأكبر يكمن في رصد الخطأ خلال 9 ثوانٍ فحسب.