الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مؤرخ هولندي يعثر على كنز من العصور الوسطى
منوعات
2023-03-10 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مؤرخ هولندي يعثر على كنز من العصور الوسطى
مؤرخ هولندي يعثر على كنز من العصور الوسطى
عثر مؤرخ هولندي على كنز ذهبي فريد من العصور الوسطى يعود تاريخه إلى 1000 عام، يتكوّن من 4 أقراط أذن ذهبية وشريطين من الأوراق الذهبية و39 قطعة نقدية فضية، حسبما أعلن المتحف الوطني الهولندي للآثار يوم الخميس.
ولفت المؤرخ لورنزو رويتر، لوكالة رويترز، الى أنه كان يبحث عن الكنوز منذ أن كان في العاشرة من عمره، واكتشف الكنز في عام 2021 في مدينة هوجود الشمالية الصغيرة باستخدام جهاز الكشف عن المعادن.
وقال رويتر: "كان اكتشاف شيء بهذه القيمة أمرًا خاصًا للغاية، ولا يمكنني وصفه حقًا. لم أتوقع أبدًا اكتشاف أي شيء كهذا"، مضيفًا أنه كان من الصعب الحفاظ على سرية الأمر لمدة عامين.
لكن خبراء المتحف الوطني للآثار احتاجوا إلى وقت لتنظيف الأشياء الموجودة بالكنز والتحقيق فيها وتحديد تاريخها، ووجدوا الآن أن أحدث عملة يمكن أن يعود تاريخها إلى حوالي عام 1250، مما جعلهم يفترضون أن الكنز قد دُفن في ذلك الوقت.
وقال المتحف إنه عند العثور على الكنز كان عمره قرنين من الزمن، مضيفًا أنه لا بد أنه كان بالفعل "ملكية باهظة الثمن ونعتز بها"، مضيفًا: "المجوهرات الذهبية من العصور الوسطى العليا نادرة للغاية في هولندا".
وفي حين أن سبب دفن الكنز سيظل لغزًا، أشار المتحف إلى أن حرباً مستعرة نشبت بين المناطق الهولندية غرب فريزلاند وهولندا في منتصف القرن الثالث عشر، وكانت مدينة هوجود هي مركز الزلزال.
ورجّح رويتر أن يكون شخص قد دفن هذه الأشياء الثمينة في ذلك الوقت كوسيلة لحمايتها.
ونظرًا لأهميته الأثرية، فقد تم منح الكنز كقرض للمتحف الذي سيعرضه، لكنه سيظل الملكية الرسمية للباحث لورينزو رويتر.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
مؤرخ
هولندي
كنز
العصور الوسطى
التالي
في كندا... قاض يُدرج حركة الأصبع الأوسط ضمن "الحقوق الأساسية"
برلين تسمح للنساء بالنزول إلى المسابح عاريات الصدر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-01-30
ورد الخال تسترجع ذكرياتها مع صباح في "كنز الأسطورة" (فيديو)
فنّ
2023-01-30
ورد الخال تسترجع ذكرياتها مع صباح في "كنز الأسطورة" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-14
كنائس لبنان كنز يخفي تاريخ وحضارات قديمة وترميمها يحفّز السياحة الدينية الثقافية
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-14
كنائس لبنان كنز يخفي تاريخ وحضارات قديمة وترميمها يحفّز السياحة الدينية الثقافية
0
منوعات
2023-01-06
في محل حلويات بلجيكي... "كنز حقيقي" في كعكة عيد الغطاس بقيمة 500 يورو (فيديو)
منوعات
2023-01-06
في محل حلويات بلجيكي... "كنز حقيقي" في كعكة عيد الغطاس بقيمة 500 يورو (فيديو)
0
أخبار دولية
2022-12-19
رئيس الوزراء الهولندي يقدم اعتذارات رسمية باسم الدولة عن ماضي العبودية
أخبار دولية
2022-12-19
رئيس الوزراء الهولندي يقدم اعتذارات رسمية باسم الدولة عن ماضي العبودية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:49
في تايلاند... إصابة حوالي 200 ألف شخص بمشاكل صحية نتيجة تلوث الهواء
منوعات
09:49
في تايلاند... إصابة حوالي 200 ألف شخص بمشاكل صحية نتيجة تلوث الهواء
0
منوعات
07:49
في كندا... قاض يُدرج حركة الأصبع الأوسط ضمن "الحقوق الأساسية"
منوعات
07:49
في كندا... قاض يُدرج حركة الأصبع الأوسط ضمن "الحقوق الأساسية"
0
منوعات
06:42
برلين تسمح للنساء بالنزول إلى المسابح عاريات الصدر
منوعات
06:42
برلين تسمح للنساء بالنزول إلى المسابح عاريات الصدر
0
منوعات
06:33
فرنسا تحيي مئوية غوستاف إيفل عراب البرج الباريسي الشهير
منوعات
06:33
فرنسا تحيي مئوية غوستاف إيفل عراب البرج الباريسي الشهير
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-03-09
المطار وقطاعات اخرى وسط ازمة الكهرباء... حلول قد يستفيد منها لبنان بيئيا واقتصاديا
اخبار البرامج
2023-03-09
المطار وقطاعات اخرى وسط ازمة الكهرباء... حلول قد يستفيد منها لبنان بيئيا واقتصاديا
0
فنّ
05:05
شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة حسام حبيب... والجمهور: "رجعت حليمة لعادتها القديمة"
فنّ
05:05
شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة حسام حبيب... والجمهور: "رجعت حليمة لعادتها القديمة"
0
رياضة
12:02
خضوع نيمار لجراحة ناجحة بكاحله في الدوحة
رياضة
12:02
خضوع نيمار لجراحة ناجحة بكاحله في الدوحة
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-02
مقدمة النشرة المسائية 02-02-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-02
مقدمة النشرة المسائية 02-02-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فريز لبنان أطيب من الأجنبي!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فريز لبنان أطيب من الأجنبي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هل يعيق توفّر الاعتمادات المالية إجراء الانتخابات البلدية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هل يعيق توفّر الاعتمادات المالية إجراء الانتخابات البلدية؟
0
امن وقضاء
13:20
الدشم والمسلحون في مخيم عين الحلوة ... هل يسبق الاشتباك تسليم القاتل؟
امن وقضاء
13:20
الدشم والمسلحون في مخيم عين الحلوة ... هل يسبق الاشتباك تسليم القاتل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
استهداف الكتيبة الفرنسية في بيروت الى الواجهة بعد ٤٠ عاما ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
استهداف الكتيبة الفرنسية في بيروت الى الواجهة بعد ٤٠ عاما ؟
0
أخبار دولية
13:11
قناة الـ CNN الاميركية تجري مقابلة مع معتقل أميركي في السجن بإيران.. لماذا؟
أخبار دولية
13:11
قناة الـ CNN الاميركية تجري مقابلة مع معتقل أميركي في السجن بإيران.. لماذا؟
0
أخبار دولية
13:09
كيف عادت العلاقات بين السعودية وايران؟
أخبار دولية
13:09
كيف عادت العلاقات بين السعودية وايران؟
0
أخبار دولية
13:07
شهر العسل بين السعودية وايران بدأ
أخبار دولية
13:07
شهر العسل بين السعودية وايران بدأ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
11:38
ارتفاع دولار منصة صيرفة
اقتصاد
11:38
ارتفاع دولار منصة صيرفة
2
اقتصاد
01:27
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
01:27
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
3
آخر الأخبار
09:53
ارتفاع طفيف بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
09:53
ارتفاع طفيف بأسعار المحروقات..
4
اقتصاد
10:34
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز ونفت وجود نقص في مادة الطحين
اقتصاد
10:34
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز ونفت وجود نقص في مادة الطحين
5
خبر عاجل
06:59
بعد انقطاع العلاقات بين السعودية وايران لسنوات... اتفاق على استئنافها واعادة فتحِ سفارتيهما
خبر عاجل
06:59
بعد انقطاع العلاقات بين السعودية وايران لسنوات... اتفاق على استئنافها واعادة فتحِ سفارتيهما
6
خبر عاجل
07:25
الحلبي: تحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية بدوامي قبل وبعد الظهر
خبر عاجل
07:25
الحلبي: تحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية بدوامي قبل وبعد الظهر
7
خبر عاجل
10:13
نصرالله عن الإتفاق السعودي - الإيراني: تطور مهم ولو سار في مساره الطبيعي من الممكن ان يفتح أفاقا في كل المنطقة ومن ضمنها لبنان
خبر عاجل
10:13
نصرالله عن الإتفاق السعودي - الإيراني: تطور مهم ولو سار في مساره الطبيعي من الممكن ان يفتح أفاقا في كل المنطقة ومن ضمنها لبنان
8
خبر عاجل
07:44
بيان سعودي إيراني صيني: اتفاق استئناف العلاقات يتضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
خبر عاجل
07:44
بيان سعودي إيراني صيني: اتفاق استئناف العلاقات يتضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store