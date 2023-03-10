مؤرخ هولندي يعثر على كنز من العصور الوسطى

مؤرخ هولندي يعثر على كنز من العصور الوسطى



عثر مؤرخ هولندي على كنز ذهبي فريد من العصور الوسطى يعود تاريخه إلى 1000 عام، يتكوّن من 4 أقراط أذن ذهبية وشريطين من الأوراق الذهبية و39 قطعة نقدية فضية، حسبما أعلن المتحف الوطني الهولندي للآثار يوم الخميس.



ولفت المؤرخ لورنزو رويتر، لوكالة رويترز، الى أنه كان يبحث عن الكنوز منذ أن كان في العاشرة من عمره، واكتشف الكنز في عام 2021 في مدينة هوجود الشمالية الصغيرة باستخدام جهاز الكشف عن المعادن.



وقال رويتر: "كان اكتشاف شيء بهذه القيمة أمرًا خاصًا للغاية، ولا يمكنني وصفه حقًا. لم أتوقع أبدًا اكتشاف أي شيء كهذا"، مضيفًا أنه كان من الصعب الحفاظ على سرية الأمر لمدة عامين.



لكن خبراء المتحف الوطني للآثار احتاجوا إلى وقت لتنظيف الأشياء الموجودة بالكنز والتحقيق فيها وتحديد تاريخها، ووجدوا الآن أن أحدث عملة يمكن أن يعود تاريخها إلى حوالي عام 1250، مما جعلهم يفترضون أن الكنز قد دُفن في ذلك الوقت.



وقال المتحف إنه عند العثور على الكنز كان عمره قرنين من الزمن، مضيفًا أنه لا بد أنه كان بالفعل "ملكية باهظة الثمن ونعتز بها"، مضيفًا: "المجوهرات الذهبية من العصور الوسطى العليا نادرة للغاية في هولندا".



وفي حين أن سبب دفن الكنز سيظل لغزًا، أشار المتحف إلى أن حرباً مستعرة نشبت بين المناطق الهولندية غرب فريزلاند وهولندا في منتصف القرن الثالث عشر، وكانت مدينة هوجود هي مركز الزلزال.



ورجّح رويتر أن يكون شخص قد دفن هذه الأشياء الثمينة في ذلك الوقت كوسيلة لحمايتها.



ونظرًا لأهميته الأثرية، فقد تم منح الكنز كقرض للمتحف الذي سيعرضه، لكنه سيظل الملكية الرسمية للباحث لورينزو رويتر.