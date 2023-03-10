في كندا... قاض يُدرج حركة الأصبع الأوسط ضمن "الحقوق الأساسية"

أصدر قاضٍ في مقاطعة كيبيك الكندية، حكماً ينصّ على أن حركة رفع الأصبع الأوسط تُعتبر من الحقوق الأساسية لأنها "تندرج في إطار حرية التعبير" حتى لو كانت غير "مهذبة"، في قضية تتعلّق بنزاع بين جارين.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد جاء هذا القرار غداة ضجة أثارها في فرنسا إقدام وزير العدل إريك دوبون موريتي الثلاثاء على حركة "ذراع الشرف" خلال جلسة للجمعية الوطنية.

وبرأ قاضٍ في محكمة كيبيك في قرار من نحو 30 صفحة أصدره في 24 شباط الفائت، رجلاً متهماً بمضايقة جاره وتهديده بسبب خلافات بينهما.

وأوقفت الشرطة المتهم نيل إيبستين، وهو مدرّس وأب لطفلين، في أيار 2021 بتهمة تهديد جاره ورفع الأصبع الأوسط بوجهه مرتين في إحدى ضواحي مدينة مونتريال.

وشرح القاضي في حكمه أن "هذه الحركة قد لا تكون متحضرة، وقد لا تكون مهذبة، وقد لا تليق برجل نبيل. ومع ذلك، لا ترتّب عليه أية مسؤولية جنائية".