الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحكم بالسجن على مسؤولَين في حادثة التدافع الدموية في ملعب كرة قدم في إندونيسيا

منوعات
2023-03-11 | 05:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحكم بالسجن على مسؤولَين في حادثة التدافع الدموية في ملعب كرة قدم في إندونيسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحكم بالسجن على مسؤولَين في حادثة التدافع الدموية في ملعب كرة قدم في إندونيسيا

الحكم بالسجن على مسؤولَين في حادثة التدافع الدموية في ملعب كرة قدم في إندونيسيا

قضت محكمة إندونيسية الخميس بسجن اثنين من مسؤولي مباراة كرة قدم بتهمة الإهمال في حادثة التدافع التي حصلت في تشرين الاول الماضي وأودت بحياة 135 شخصًا، في واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في تاريخ الرياضة.

وتسبب التدافع الذي وقع في مدينة مالانغ شرق جاوة في مقتل 135 شخصًا، بينهم أكثر من 40 طفلا، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مدرجات مكتظة عندما اقتحم المشجعون الملعب.

وفرّ مئات الأشخاص إلى مخارج ضيقة، ما أدى إلى تدافع أسفر عن دهس أو اختناق الكثيرين حتى الموت.

وأدين عبدول حارس، أحد المسؤولين في المباراة، بالإهمال وحكم عليه بالسجن 18 شهرًا. وكان المدعون قد طلبوا حكمًا بالسجن 6 سنوات و8 أشهر.

وقال رئيس المحكمة أبو أحمد صدقي أمسيا للمحكمة في مدينة سورابايا "إنني أحكم على المتهم بالسجن لمدة عام ونصف العام".

كما وجد القضاة المسؤول الأمني سوكو سوتريسنو مذنبًا بالإهمال وحكموا عليه بالسجن لمدة عام.

وقال القاضي: "لم يستبق المدعى عليه الفوضى لأنه لم تكن هناك حالة طوارئ من قبل. كما لم يفهم جيداً وظيفته كمسؤول أمني".

ولدى الرجلان 7 أيام لاستئناف الحكم.

كما اتُهم 3 ضباط شرطة محليين بالحادثة وينتظرون الأحكام.

وتمت تسمية المدير السابق للشركة التي تدير الدوري الإندونيسي الممتاز كمشتبه به ولا يزال قيد التحقيق من قبل الشرطة.

ووصفت الشرطة اقتحام الملعب في الأول من تشرين الأول بأنه أعمال شغب وقالت إن شرطيين قتلا، لكن الناجين اتهموا الشرطة باستخدام القوة المفرطة.

ودخل مشجعون لنادي أريما إف سي ملعب كانجوروهان في مدينة مالانغ بعد خسارة فريقهم 2-3 أمام بيرسيبايا سورابايا. كانت هذه أول مرة منذ أكثر من عشرين عاما يخسر فريقهم أمام منافسه.

وأقالت الشرطة الوطنية الإندونيسية رؤساءها المحليين في مدينة مالانغ ومقاطعة جاوة الشرقية بعد المأساة.

كما علّقت الحكومة جميع مباريات كرة القدم التنافسية لكن مباريات الدوري استؤنفت الشهر الماضي بدون جماهير.

وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بإجراء تحقيق وهدم وإعادة بناء ملعب كانجوروهان وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

آخر الأخبار

منوعات

الحكم

السجن

مسؤولَين

حادثة التدافع

ملعب

كرة قدم

إندونيسيا

LBCI التالي
أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)
في تايلاند... إصابة حوالي 200 ألف شخص بمشاكل صحية نتيجة تلوث الهواء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-03-02

سعد لمجرد يستأنف بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات في قضيّة الاغتصاب

LBCI
فنّ
2023-02-24

الحكم في فرنسا على سعد لمجرد بالسجن 6 أعوام بتهمة الاغتصاب

LBCI
فنّ
2023-02-24

الحكم على المغني آر. كيلي بالسجن 20 سنة في قضية تتعلق باستغلال الأطفال لأغراض إباحية

LBCI
أخبار دولية
2023-01-10

الحكم على مدير مالي سابق في منظمة ترامب بالسجن خمسة أشهر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:58

أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)

LBCI
منوعات
2023-03-10

في تايلاند... إصابة حوالي 200 ألف شخص بمشاكل صحية نتيجة تلوث الهواء

LBCI
منوعات
2023-03-10

في كندا... قاض يُدرج حركة الأصبع الأوسط ضمن "الحقوق الأساسية"

LBCI
منوعات
2023-03-10

مؤرخ هولندي يعثر على كنز من العصور الوسطى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-03-10

أحلام الشامسي تقبّل يد أصالة نصري... والفيديو يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي

LBCI
أخبار دولية
00:32

شتاينماير: ألمانيا تدعم جورجيا في مسارها الأوروبي

LBCI
فنّ
2023-03-01

الوجه الآخر لجوي الهاني: تزوّجت الشخص المناسب وأحبّ إنجاب 4 أطفال (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:06

فنيش: نواجه أزمة إنتخاب رئيس للجمهورية ولنجلس ونتحاور وبمصلحتنا الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
04:12

قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟

LBCI
أخبار دولية
00:36

سعيد يعتزم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق

LBCI
أخبار لبنان
15:33

وزير الخارجية السعودي: لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس الى تقارب إيراني سعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

النساء أثبتن أنفسهن في عالم الفنون القتالية المختلطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم التصميم الإيطالي في بيروت: مزيج بين الإضاءة والذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

محميات لبنان... وجه لبنان الجميل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فريز لبنان أطيب من الأجنبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
05:51

إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:12

قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟

LBCI
فنّ
07:19

جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!

LBCI
منوعات
06:58

أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)

LBCI
فنّ
06:35

حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:15

بعد الإتفاق السعودي-الإيراني... هل تنفرج في لبنان؟ (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
15:33

وزير الخارجية السعودي: لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس الى تقارب إيراني سعودي

LBCI
فنّ
06:03

هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة