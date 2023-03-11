أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)

أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)

طُلب من مواطني مقاطعة لياونينغ الصينية البحث عن مأوى بعد أن بدت وكأنها بدأت تمطر الديدان.



وأظهر مقطع فيديو المشهد وهي تمطر على ما يبدو بديدان صغيرة تناثرت في في المنطقة.



وأظهر الفيديو أيضاً السكان وهم يغطون أنفسهم بالمظلات.



وفي حين أنه لم يتم الكشف عن سبب هذه الحادثة بعد، اقترحت المجلة العلمية Mother Nature Network أن الديدان قد سقطت بعد أن اجتاحتها الرياح العاتية.



كما أشارت الدورية إلى أن هذا النوع من الحوادث يحدث بعد عاصفة عندما تعلق الحشرات في دوامة.



واقترحت نظرية أخرى أن الديدان كانت في الواقع أزهار حور - شجرة خزامى تشبه أزهارها الوحوش المتقلبة.