الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ذكرى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع
منوعات
2023-03-12 | 13:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع
العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع
شهدت المملكة الأردنية، الاحد، عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس وزفافهما، في حضور والديها الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، بمراسم أقامتها مجموعة حرس الشرف الملكي، وتقام عادة لدى استقبال ضيوف الملك عند زيارتهم المملكة.
والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني (27 عاماً) هي الابنة الأولى للملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا والثانية في ترتيب الأسرة المالكة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وقد استقبل الملك عبدالله وزوجته الملكة رانيا العبدالله المدعويين إلى الحفلة من أفراد العائلة الحاكمة، والضيوف العرب من شخصيات بارزة، في مقدمها نجل ولي العهد البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان ولي عهد البحرين، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وحرم الرئيس المصري السيدة انتصار السيسي وكريمته آية السيسي، والشيخة امثال الأحمد الصباح والشيخة عالية الجابر الصباح.
وبعد انتهاء الاستقبال، خرجت العروس برفقة شقيقها الأمير الحسين إلى القاعة المخصّصة لعقد القران، حيث تم "كتب الكتاب"، قبل التوّجه إلى وليمة عشاء خاصة بالمناسبة.
وبعدما حضن الملك العروس، بدأت فعاليات عقد القران الشرعي على يد إمام الحضرة الهاشمية أحمد الخلايلة قبل أن يوقّع عبدالله الثاني والعروسان عقد القران إلى جانب الأميرين الحسين بن عبدالله وهاشم بن عبدالله.
وبعد عقد القران انطلقت زفّة العروسين وفقا للتقاليد الأردنية، متضمنة الزغاريد والمواويل من النساء الحاضرات.
آخر الأخبار
منوعات
إيمان بنت عبدالله
الأردن
العائلة الهاشمية
الملك عبدالله
الملكة رانيا
التالي
وفاة الكاتب الفرنسي ميشال بيرامور عن مئة وعام
أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-03-07
بصوت إليسا وكلمات مروان خوري... الملكة رانيا تنشر أغنية خاصة لابنتها الأميرة إيمان قبل عقد قرانها! (فيديو)
منوعات
2023-03-07
بصوت إليسا وكلمات مروان خوري... الملكة رانيا تنشر أغنية خاصة لابنتها الأميرة إيمان قبل عقد قرانها! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-03-05
العاهل الأردني يدعو خلال لقائه أوستن إلى "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية
آخر الأخبار
2023-03-05
العاهل الأردني يدعو خلال لقائه أوستن إلى "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية
0
أخبار دولية
2023-02-26
الفلسطينيون والإسرائيليون يتعهدون في الأردن "خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف"
أخبار دولية
2023-02-26
الفلسطينيون والإسرائيليون يتعهدون في الأردن "خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف"
0
آخر الأخبار
2023-02-26
أ.ف.ب: الفلسطينيون والإسرائيليون يتعهدون في الأردن "خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف"
آخر الأخبار
2023-02-26
أ.ف.ب: الفلسطينيون والإسرائيليون يتعهدون في الأردن "خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
06:11
ارتفاع غير مسبوق في كميات البلاستيك في المحيط منذ 2005
علوم وتكنولوجيا
06:11
ارتفاع غير مسبوق في كميات البلاستيك في المحيط منذ 2005
0
فنّ
05:32
الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان
فنّ
05:32
الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان
0
منوعات
03:52
في هولندا... جدل بسبب نسخة مطورة بالذكاء الاصطناعي عن إحدى أشهر اللوحات
منوعات
03:52
في هولندا... جدل بسبب نسخة مطورة بالذكاء الاصطناعي عن إحدى أشهر اللوحات
0
منوعات
03:36
وفاة الكاتب الفرنسي ميشال بيرامور عن مئة وعام
منوعات
03:36
وفاة الكاتب الفرنسي ميشال بيرامور عن مئة وعام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
2023-03-09
ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح
خبر كاذب
2023-03-09
ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح
0
خبر عاجل
10:58
البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن
خبر عاجل
10:58
البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن
0
أخبار دولية
2023-02-04
الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني
أخبار دولية
2023-02-04
الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني
0
أخبار دولية
11:33
جيش الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في تمرين "العلم الأحمر" للقوات الجوية الأميركية
أخبار دولية
11:33
جيش الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في تمرين "العلم الأحمر" للقوات الجوية الأميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:47
ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
الأطفال وخطر الإدمان على يوتيوب... هذه النصائح للأهل!
تقارير نشرة الاخبار
14:40
الأطفال وخطر الإدمان على يوتيوب... هذه النصائح للأهل!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مُخالفات من نوع آخر يرتكبها بعض أصحاب المولدات!
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مُخالفات من نوع آخر يرتكبها بعض أصحاب المولدات!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
جريمة بحق إحدى أكبر محميات لبنان وحراسها على أهبة الاستعداد
تقارير نشرة الاخبار
14:33
جريمة بحق إحدى أكبر محميات لبنان وحراسها على أهبة الاستعداد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بين أهالي القاع والنازحين .. آخر الدواء "الترحيل"
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بين أهالي القاع والنازحين .. آخر الدواء "الترحيل"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
12:47
ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟
رياضة
12:47
ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟
2
حال الطقس
03:02
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
03:02
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
3
أمن وقضاء
06:56
إحباط محاولة إنتحار على أوتوستراد نهر إبراهيم
أمن وقضاء
06:56
إحباط محاولة إنتحار على أوتوستراد نهر إبراهيم
4
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
5
خبر عاجل
09:45
وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء
خبر عاجل
09:45
وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء
6
خبر عاجل
10:58
البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن
خبر عاجل
10:58
البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن
7
امن وقضاء
12:24
قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق
امن وقضاء
12:24
قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق
8
منوعات
13:46
العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع
منوعات
13:46
العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store