درس في الحياة من حيوان... فيل بثلاثة أرجل يثير الدهشة عبر الإنترنت! (فيديو)

أثار فيل بثلاثة أرجل الدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت مقاطع فيديو عبر الإنترنت توثّق إقباله على الحياة بصمود وقوّة رغم حالته.وفي التّفاصيل، فحرص صاحب محتوى عن الحياة البرية، واسمه ديلان بونس، على توثيق تحركات الفيل في إحدى الغابات الإفريقية، مشيراً إلى أنّ هذا الحيوان بثّ في نفسه روح القوّة والمثابرة والإصرار على مواصلة الحياة بشكلٍ طبيعي.ولم يؤكّد بونس ما إذا كانت حالة الفيل نتيجة تشوّه خلقي أو هجوم شرس، إلّا أنّه أكّد إعجابه بتكيّف الحيوان مع ظروفه وأن قصّته القاسية هذه تعطي الأمل لكلّ من فقده في الحياة.