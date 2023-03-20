الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رؤوس الحملان في بوليفيا... طبق محبّب وعلاج لآثار الثمالة

منوعات
2023-03-20 | 09:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رؤوس الحملان في بوليفيا... طبق محبّب وعلاج لآثار الثمالة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رؤوس الحملان في بوليفيا... طبق محبّب وعلاج لآثار الثمالة

رؤوس الحملان في بوليفيا... طبق محبّب وعلاج لآثار الثمالة

على طاولة في زاوية شارع في أورورو في غرب بوليفيا، يستعد زبائن لتناول طبق محبّب يوصف بأنه علاج لآثار الثمالة: رأس حمل مشوي.

ويتذوق رواد يقصدون المطعم في ساعة متقدّمة من الليل، كل جزء من أجزاء الرأس، باستخدام أصابعهم لسحب قضمات اللحم والدماغ.

دوريس كوبا "تواصل هذا التقليد" الذي بدأته جدتها بتقديم الطبق من الجمعة إلى الأحد أسبوعيًا من الخامسة عصرًا حتى السادسة صباحًا.

وقالت هذه المرأة البالغة 48 عاما مبتسمة "لن تجدوه في أي مكان آخر".

وبمجرد تنظيفها وتتبيلها بالملح، تُخبز رؤوس الحملان في فرن يعمل بالحطب لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات، ثم تؤكل مع الخبز والفلفل الحار.

وروت كوبا فيما تقشر الجمجمة المخبوزة وهي لا تزال ساخنة ثم تكسرها لتسهيل تناولها "كانت جدتي تبيعها في أوراق صحف بالجلد والصوف وكل شيء".

في زمن جدتها، كان الزبائن يكسرون الجماجم بأنفسهم برميها "على الأرض أو على الحائط".

وتقدّم الشقيقتان الطبق إلى الزبائن الذين يتدفّقون بشكل متواصل إلى المطعم على هضاب بوليفيا الواقعة على ارتفاع 3700 متر والتي تتراوح درجات الحرارة فيها في الصيف بين 6 و19 درجة مئوية.

وفي إحدى الأمسيات الأخيرة، اصطف عشرات رواد المطعم أمام وعاء كبير مليء بالرؤوس المطبوخة، توّاقين إلى بدء تناول اللحم الذي أصبح طريًا بعد فترة الطهو الطويلة.

وقالت شقيقة كوبا، كلوديا أريسبي البالغة 40 عامًا إن قوام الدماغ الكريمي "مثل الزبدة".

لكن اللسان هو الأكثر طلباً ويعرف بـ"تحلية" الرأس.

إلا أن هذا الطبق ليس حكراً على بوليفيا. إذ يعرف رأس الخروف في جنوب إفريقيا باسم "المبتسم" بسبب الطريقة التي تظهر من خلالها أسنان الحيوان أثناء طهوه. 

آخر الأخبار

منوعات

رؤوس الحملان

بوليفيا

طبق

علاج

آثار الثمالة

LBCI التالي
الملك تشارلز يحتفل بعيد الأم... للمرّة الأولى بدون الملكة إليزابيث!
بعد أسبوعين على زواجهما... طلاق عريس "المليار يورو وكيلو الذهب" لهذا السبب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-03-15

دينا حايك تتعافى من سرطان الثدي بعد سنة كاملة من العلاج

LBCI
منوعات
2023-02-24

نقل طفلة سورية مهددة ببتر ساقيها للعلاج في تركيا

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-24

بخاش في جولة اوروبية: عجز اللبناني عن دفع تكلفة العلاج الاولي

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-20

ميقاتي إستقبل وزير الصحة ورئيس الجمعية الأوروبية لمراكز علاج السرطان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:01

بسبب قضية وفاة طفل بقرص هوكي... نادٍ فرنسي أمام القضاء بصحبة الاتحاد المحلي

LBCI
منوعات
09:37

ما هي أسعد دول العالم لعام 2023؟

LBCI
منوعات
09:11

الملك تشارلز يحتفل بعيد الأم... للمرّة الأولى بدون الملكة إليزابيث!

LBCI
منوعات
14:40

بعد أسبوعين على زواجهما... طلاق عريس "المليار يورو وكيلو الذهب" لهذا السبب!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:57

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
امن وقضاء
2023-03-07

أمن الدّولة تقفل سوبرماركت في عين الدلب بالشمع الاحمر وتوقف مديره

LBCI
أخبار لبنان
08:12

لقاء سيدة الجبل: الأوان حان لتتحد قوى المعارضة خلف مشروع وطني صاف لرئاسة الجمهورية

LBCI
فنّ
07:29

عابد فهد للـ LBCI: عمران في "النار بالنار" هو المرابي الجشع والحسود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
07:20

إطلاق مشروع انشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
أخبار دولية
06:17

بن زايد خلال استقبال الأسد: اشتقنالكم... اليكم الفيديو

LBCI
امن وقضاء
06:07

مولوي من الامن العام: موجودون لتأمين حاجات المؤسّسة..والبيسري: مستمرّون في العمل على ملف النازحين السوريين

LBCI
اقتصاد
05:26

مخالفات الأسعار نار!... سلام: على القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

عملية خطف وسرقة هوليودية في برمانا... فريال نعيمة تروي للـLBCI كيف خرجت من صندوق السيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

إذا كنت تعاني من أمراض مستعصية أو مزمنة.. اليك كيفية الحصول على دوائك

LBCI
أخبار لبنان
14:42

المغني الفرنسي el chato يبث اجواء الفرح في زمن الازمات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

بين الوطني الحر وحزب الله... حذرٌ على خط حارة حريك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

الموروث الإماراتي تجسّد في أمسية كلاسيكية راقية عنوانها "ابنة صياد اللؤلؤ"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
05:01

اسعار المحروقات تتخطى عتبة المليونين ...

LBCI
اقتصاد
10:20

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها

LBCI
منوعات
14:40

بعد أسبوعين على زواجهما... طلاق عريس "المليار يورو وكيلو الذهب" لهذا السبب!

LBCI
اقتصاد
07:57

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

عملية خطف وسرقة هوليودية في برمانا... فريال نعيمة تروي للـLBCI كيف خرجت من صندوق السيارة

LBCI
اقتصاد
10:45

للمستفدين من برنامج أمان ... بإمكانكم استلام المساعدات الماليّة عن كانون الثاني وشباط 2023

LBCI
آخر الأخبار
16:38

مصادر للـLBCI: هذا الاسبوع لن يشهد اي اجتماع بين فرنسا والسعودية حول الملف اللبناني كما لم تتم جدولة أي اجتماع آخر للفترة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

طباعة الليرة شغالة... فهل من امل باسترداد الودائع بالدولار؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة