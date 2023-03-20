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ما هي أسعد دول العالم لعام 2023؟

منوعات
2023-03-20 | 09:37
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ما هي أسعد دول العالم لعام 2023؟
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ما هي أسعد دول العالم لعام 2023؟

كشف تقرير "السعادة العالمية" لعام 2023 التابع للأمم المتحدة، أن الدولة الفنلدية حلّت في المرتبة الأولى للعام السادس على التوالي.

ويستند التقرير إلى بيانات مسح عالمية من أشخاص في أكثر من 150 دولة. 

ويتم تصنيف الدول على أساس السعادة بناءً على متوسط تقييمات الحياة على مدى السنوات الثلاث السابقة، أي من عام 2020 إلى 2022.

ويحدّد التقرير لائحة الدول الأسعد عالمياً، بالإضافة إلى العوامل التي تميل إلى زيادة السعادة.

ووفقًا لتصنيفات تقرير السعادة العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على تقييمات الحياة من استطلاع غالوب العالمي، فتُعدّ فنلندا أسعد دولة في العالم للسنة السادسة على التوالي.

وسجلت الدولة الاسكندنافية وجيرانها الدنمارك وأيسلندا والسويد والنرويج، نتائج جيدة للغاية في التدابير التي يستخدمها التقرير لشرح النتائج التي توصل إليها، وهي متوسط العمر المتوقع الصحي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدعم الاجتماعي، نسبة الفساد، الكرم في المجتمع حيث يعتني الناس ببعضهم والحرية في اتخاذ قرارات الحياة الرئيسية.

ووفق موقع "سي أن أن"، فقد صعدت إسرائيل من المرتبة التاسعة في العالم الماضي إلى المرتبة الرابعة هذا العام. وتأتي بعدها هولندا وسويسرا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا ضمن المراكز العشرة الأولى.

وتلي الدول المذكورة أستراليا، كندا، أيرلندا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أما بالنسبة للدول الّتي جاءت في أدنى المراتب من حيث معيار السعادة، فتحتلّ أفغانستان المرتبة 137 في أسفل القائمة، ولبنان المرتبة رقم 136. ويقل متوسط تقييمات الحياة في هذه البلدان بأكثر من خمس نقاط، على مقياس من 0 إلى 10 من حيث السعادة.

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