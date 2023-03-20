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بسبب قضية وفاة طفل بقرص هوكي... نادٍ فرنسي أمام القضاء بصحبة الاتحاد المحلي
منوعات
2023-03-20 | 10:01
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بسبب قضية وفاة طفل بقرص هوكي... نادٍ فرنسي أمام القضاء بصحبة الاتحاد المحلي
نادٍ فرنسي أمام القضاء بصحبة الاتحاد المحلي بسبب قضية وفاة طفل بقرص هوكي
سيُحاكم نادي كورسير دو دونكيرك والاتحاد الفرنسي للهوكي على الجليد بتهمة القتل غير العمد بعد وفاة طفل أصيب بقرص هوكي خلال مباراة في 2014، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الإثنين من الأطراف المعنية.
وسيمثل الاتحاد الفرنسي ونادي دونكيرك، الموجود حالياً في المستوى الثاني من الدوري المحلي، والشركة التي كانت تتولى إدارة الملعب حيث وقع الحادث، أمام المحكمة الجنائية في تاريخ لم يحدد بعد حسبما علمت فرانس برس من محامي النادي بيار كورتييه الذي أكد معلومات أوردتها صحيفة "ليكيب" الرياضية.
وتعود الحادثة الى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2014 حين أصيب ابن الثمانية أعوام هوغو في أذنه خلال تواجده في المدرجات بقرص هوكي خرج من منطقة اللعب قبيل نهاية المباراة بين دونكيرك ورينس.
ولم تكن حواجز الحماية العالية إلزامية في كافة الملعب خلال تلك الفترة، بل فقط خلف المرميين.
ورداً على سؤال لفرانس برس، أكد الاتحاد إحالته الى المحكمة لكن من دون أن يدلي بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي.
بالنسبة للنادي، فوجئ المحامي كورتييه بعدم مقاضاة مجلس بلدية دونكيرك الذي صُنِفَ كشاهد مساعد في هذه القضية وليس كطرف ملاحق أيضاً بسبب وجود الملعب تحت نطاق مسؤولياته.
ويبلغ وزن قرص الهوكي 170 غراماً ويمكن أن تصل سرعة انطلاقه الى 175 كيلومتراً في الساعة وفقاً لموقع الاتحاد على الإنترنت.
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هوكي
الاتحاد الفرنسي
نادي دونكيرك
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