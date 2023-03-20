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فلوريدا تناقش حظر تعليم الفتيات الصغيرات عن الدورة الشهرية

منوعات
2023-03-20 | 12:58
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فلوريدا تناقش حظر تعليم الفتيات الصغيرات عن الدورة الشهرية
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فلوريدا تناقش حظر تعليم الفتيات الصغيرات عن الدورة الشهرية

أفاد أحد نواب ولاية فلوريدا الأميركية هذا الأسبوع بأن اقتراح قانون يقضي بحظر أي تعليم للفتيات الصغيرات عن الدورة الشهرية ويمنعهن من مناقشة الموضوع مع معلميهن أثار جدلاً واسعاً، على غرار سلسلة تشريعات اقترحها الجمهوريون أخيراً.

ووفقًا للجمعية الأميركية لأطباء النساء والتوليد، فتبدأ الدورة الشهرية لدى معظم الفتيات في سن تراوح بين 12 و13 سنة، لكن بدايتها لدى بعضهنّ قد تحصل قبل هذا العمر بسنوات.

وقالت مسؤولة منظمة "بلاند بارنتهود" في فلوريدا آني فيلكوفسكي في بيان إن الحيض قد يبدأ لدى الفتيات "في أي وقت بين التاسعة والسادسة عشرة". وأضافت "من السخف منع الأطفال من مناقشة الأمر مع معلميهم"، واصفة مشروع القانون بأنه "سخيف".

وأوضح النائب الجمهوري ستان ماكلين أن روحية هذا القانون ليست معاقبة الفتيات الصغيرات إذا طرحن الأسئلة على معلميهن، وأنه قابل للتعديل، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.

ويندرج هذا الاقتراح الذي تقدم به ماكلين ضمن مجموعة اقتراحات قوانين يمكن أن تغير نظام التعليم في فلوريدا بشكل دائم، بحسب وكالة فرانس برس. 

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