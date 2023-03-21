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السلطات الفيتنامية تضبط سبعة أطنان من العاج هُرّبت من أنغولا

منوعات
2023-03-21 | 09:08
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السلطات الفيتنامية تضبط سبعة أطنان من العاج هُرّبت من أنغولا
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السلطات الفيتنامية تضبط سبعة أطنان من العاج هُرّبت من أنغولا

السلطات الفيتنامية تضبط سبعة أطنان من العاج هُرّبت من أنغولا

ضبط مسؤولون فيتناميون الاثنين سبعة أطنان من عاج أفيال هُرّبت من أنغولا، في عملية مصادرة تُعدّ الأكبر منذ سنوات، على ما أفادت السلطات الفيتنامية.

وعثر مسؤولو الجمارك في مدينة هايفونغ الساحلية الشمالية التي تبعد مئة كيلومتر عن هانوي، على كميات العاج هذه داخل حاوية أُعلن أنها محمّلة بالفول السوداني.

وأظهرت صور نُشرت عبر الموقع الرسمي لسلطات الجمارك، مئات من الأنياب العاجية الطويلة مكدسة أمام حاوية شحن مفتوحة.

وأشارت السلطات إلى أنّ الحمولة شُحنت إلى فيتنام عبر سنغافورة.

ويثمّن كثيرون أنياب الأفيال وأجزاء أخرى من أجسام هذه الحيوانات على اعتبار أنها طلاسم وتُستخدم في الطب التقليدي في بلدان آسيوية عدة، رغم عدم التوصل إلى أي دليل علمي يؤكد تمتعها بخصائص طبية.

وكانت فيتنام حظرت عمليات تهريب العاج عام 1992، إلا أنها لا تزال مركزاً للاتجار غير القانوني بالحيوانات وأعضائها في آسيا.

ومنذ العام 2018، صودر أكثر من 60 طناً من العاج وحراشف آكل النمل الحرشفي وقرون وحيد القرن في الموانئ الفيتنامية الرئيسية، بحسب تقرير أصدرته عام 2021 منظمة "إدوكايشن فور نيتشر فيتنام" غير الحكومية التي تُعنى بحماية الحياة البرية.

والشهر الفائت، قضت محكمة في فيتنام بحبس رجل 13 عاماً لإدانته بتهريب نحو عشرة أطنان من قرون وحيد القرن وحراشف آكل النمل الحرشفي ومنتجات حيوانية أخرى يُحظر الاتجار بها، من إفريقيا.
 

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