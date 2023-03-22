مركز الفلك الدولي ينشر أول صور فلكية ترصد هلال رمضان!

عاجل: أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ. كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة. تصوير محمد عودة وأسامة غنام وأنس محمد. pic.twitter.com/tJaUFZEdiE — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023





وأضاف: "وهي أوضح بسبب ازدياد بُعد القمر عن الشمس وعن الأفق".

وفي تغريدة ثانية، نشر المركز صورة أوضح لهلال شهر رمضان. وقال: "صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي".وأضاف: "وهي أوضح بسبب ازدياد بُعد القمر عن الشمس وعن الأفق".

صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.2 درجة. وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق. #عاجل pic.twitter.com/RDyEZjs1XV — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023

نشر مركز الفلك الدولي، الأربعاء، أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ الخميس في عدد من الدول العربية والإسلامية.وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إن أول صورة لهلال شهر رمصان، التُقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبو ظبي".