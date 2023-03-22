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خُمّن أحدها بنصف مليون يورو... مزاد في فرنسا على كتب طهو قديمة

منوعات
2023-03-22 | 07:00
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خُمّن أحدها بنصف مليون يورو... مزاد في فرنسا على كتب طهو قديمة
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خُمّن أحدها بنصف مليون يورو... مزاد في فرنسا على كتب طهو قديمة

مزاد في فرنسا على كتب طهو قديمة خُمِّن أحدها بنصف مليون يورو

تعرض دار "كريستيز" للبيع في مزاد يقام الخميس في باريس كتاب طبخ قُدّرَت قيمته بنصف مليون يورو هو "لو فياندييه" ("Le Viandier") لتايفان.

وسيباع هذا الكتاب العائد إلى نهاية القرن الخامس عشر ضمن مزاد على جزء صغير من مكتبة البلجيكي الشغوف بفن الطبخ بيار دو كرومبروغ.

وأوضحت "كريستيز" في بيان أن "شغف البارون دو كرومبروغ بفن الطهو والكتب- وهو مزيج من الذوق والمعرفة - هو وراء امتلاكه أكبر مجموعة كتب طبخ باللغة الفرنسية لدى فرد".
وأضافت دار المزادات أن "القطعة الأساسية" من المجموعة "ليست فقط أول كتاب طبخ بالفرنسية، بل إن هذه الطبعة التي أنجزت في ليون (وسط شرق فرنسا) قرابة عام 1495 هي أول نسخة مصورة".

ويحمل هذا الكتاب توقيع غِيّوم تيريل المعروف باسم تايفان (1310-1395) الذي كان طباخ ملكَي فرنسا شارل الخامس وشارل السادس، وصدرت من "لو فياندييه" عشرات الطبعات حتى عام 1615.

وأشارت "كريستيز" إلى أن هذه النسخة طبعت في مدينة ليون ، موضحة أن قيمتها تقدّر بما بين 400 ألف يورو و600 ألف.

وتعرض "كريستيز" للبيع أيضاً مجموعة كتب طهو أخرى، يعود بعضها إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، خمّن سعر بعضها بما بين 60 ألف يورو و120 ألفاً.
 

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