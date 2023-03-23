الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أضواء وهمية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشاف نوع جديد من نبات الأوركيد في اليابان

منوعات
2023-03-23 | 05:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشاف نوع جديد من نبات الأوركيد في اليابان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
اكتشاف نوع جديد من نبات الأوركيد في اليابان

اكتشاف نوع جديد من نبات الأوركيد في اليابان

اكتشف علماء يابانيون نوعاً جديداً من نبات الأوركيد تبدو أزهاره الوردية والبيضاء الرقيقة أشبه بالزجاج.

وعلى الرغم من وجود هذه النباتات في المتنزهات والحدائق في جميع أنحاء اليابان، احتاج هؤلاء الباحثون في جامعة كوبي 10 سنوات لتأكيد أن هذا النبات ويسمى "سبيرانتيس هاتشيجوينسيس"، ويُطلق عليه أحياناً "ضفائر السيدات'' نظراً لتشابهه مع خصلات الشعر، هو من الأنواع غير المعروفة سابقاً.

وقال الباحث الرئيس في الدراسة كنجي سويتسوغو لوكالة فرانس برس الخميس "فوجئنا باكتشاف نوع جديد من ضفائر السيدات، وهو نبات شائع لدرجة أنه يمكن رؤيته في المتنزهات والحدائق وبين النباتات المزروعة في الأحواض".

وأشار هذا الأستاذ في علم النبات إلى أن بعض العينات جاءت من "نباتات في الأحواض والحدائق"، بينها تلك المحفوظة في مدرسة ثانوية في وسط جيفو باليابان.

وقالت جامعة كوبي في بيان "بمظهرها الغريب وأزهارها الرقيقة التي تشبه أجساماً زجاجية، لطالما حظيت هذه الزهرة بالاهتمام".

حتى أن هذا النبات، بزهوره الحلزونية، ورد ذكره في أقدم المختارات الشعرية اليابانية، "مانيوشو"، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن.

وجرى الإعلان عن هذا الاكتشاف الأسبوع الماضي في مجلة "بلانت ريسرتش"، وسُميت زهرة الأوركيد لأن عينات كثيرة منها رُصدت في جزيرة هاتشيجوجيما في طوكيو.

آخر الأخبار

منوعات

اكتشاف

نوع جديد

نبات

الأوركيد

اليابان

LBCI التالي
الحمض النووي من شعر بيتهوفن يدل على سبب وفاته
شهر رمضان يحل ثقيلاً على سوريين شرّدهم الزلزال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-01-17

اكتشاف نوع جديد من السحالي في أحد متنزهات البيرو

LBCI
أخبار دولية
2023-03-21

كييف تشيد بزيارة رئيس الوزراء الياباني "التاريخية" الى أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-21

أ.ف.ب. نقلا عن وسائل إعلام يابانية: رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يصل الى كييف

LBCI
أخبار دولية
2023-03-21

رئيس الوزراء الياباني يلتقي زيلينسكي في كييف الثلاثاء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:39

فرنسا تستضيف بطولة أبيليمبيكس الدولية للمهن لذوي الإعاقة

LBCI
منوعات
07:05

الحمض النووي من شعر بيتهوفن يدل على سبب وفاته

LBCI
منوعات
04:56

شهر رمضان يحل ثقيلاً على سوريين شرّدهم الزلزال

LBCI
منوعات
11:12

رئيس "طيران الرياض" يُعلن إطلاق أولى رحلاتها مطلع 2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
02:08

طبع أوراق نقدية من فئة 500 ألف ليرة.. ماذا عن المليون؟(الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
05:13

الجيش: تحرير مخطوف وتوقيف خمسة مواطنين أقدموا على خطفه في خلدة

LBCI
أخبار دولية
02:23

واشنطن ترفض تنديد موسكو باعتزام لندن تزويد كييف ذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب

LBCI
آخر الأخبار
17:19

إصطدام "بيك آب" بعمود كهرباء على أوتوستراد الميناء - طرابلس ما أدى الى اشتعاله ووفاة من بداخله (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

المحروقات... الى الدولرة درّ!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"

LBCI
أخبار دولية
14:14

ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا

LBCI
أخبار دولية
14:13

إنه زمن تصفير المشاكل…

LBCI
أخبار دولية
14:08

ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:07

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
10:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
13:16

بيان صادر عن مصرف لبنان..

LBCI
امن وقضاء
08:57

الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان

LBCI
خبر عاجل
10:51

السيد حسن نصرالله: القرار في لبنان داخلي والاتفاق السعودي الايراني لم يتطرق الى الملف اللبناني وما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان ليس صحيحاً ويجب ان نستفيد داخليا من المناخ الايجابي للوصول الى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي

LBCI
فنّ
08:31

نانسي عجرم تتفاجأ بعائلتها بعد غياب 20 يوماً عن منزلها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:15

نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
13:03

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة