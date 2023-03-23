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اكتشاف نوع جديد من نبات الأوركيد في اليابان
منوعات
2023-03-23 | 05:42
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اكتشاف نوع جديد من نبات الأوركيد في اليابان
اكتشاف نوع جديد من نبات الأوركيد في اليابان
اكتشف علماء يابانيون نوعاً جديداً من نبات الأوركيد تبدو أزهاره الوردية والبيضاء الرقيقة أشبه بالزجاج.
وعلى الرغم من وجود هذه النباتات في المتنزهات والحدائق في جميع أنحاء اليابان، احتاج هؤلاء الباحثون في جامعة كوبي 10 سنوات لتأكيد أن هذا النبات ويسمى "سبيرانتيس هاتشيجوينسيس"، ويُطلق عليه أحياناً "ضفائر السيدات'' نظراً لتشابهه مع خصلات الشعر، هو من الأنواع غير المعروفة سابقاً.
وقال الباحث الرئيس في الدراسة كنجي سويتسوغو لوكالة فرانس برس الخميس "فوجئنا باكتشاف نوع جديد من ضفائر السيدات، وهو نبات شائع لدرجة أنه يمكن رؤيته في المتنزهات والحدائق وبين النباتات المزروعة في الأحواض".
وأشار هذا الأستاذ في علم النبات إلى أن بعض العينات جاءت من "نباتات في الأحواض والحدائق"، بينها تلك المحفوظة في مدرسة ثانوية في وسط جيفو باليابان.
وقالت جامعة كوبي في بيان "بمظهرها الغريب وأزهارها الرقيقة التي تشبه أجساماً زجاجية، لطالما حظيت هذه الزهرة بالاهتمام".
حتى أن هذا النبات، بزهوره الحلزونية، ورد ذكره في أقدم المختارات الشعرية اليابانية، "مانيوشو"، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن.
وجرى الإعلان عن هذا الاكتشاف الأسبوع الماضي في مجلة "بلانت ريسرتش"، وسُميت زهرة الأوركيد لأن عينات كثيرة منها رُصدت في جزيرة هاتشيجوجيما في طوكيو.
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