الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فرنسا تستضيف بطولة أبيليمبيكس الدولية للمهن لذوي الإعاقة
منوعات
2023-03-23 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فرنسا تستضيف بطولة أبيليمبيكس الدولية للمهن لذوي الإعاقة
فرنسا تستضيف بطولة أبيليمبيكس الدولية للمهن لذوي الإعاقة
يتنافس أكثر من 400 شخص من 27 دولة بين الخميس والسبت في ميتز (شمال شرق فرنسا) في الدورة العاشرة لبطولة أبيليمبيكس (Abilympics) الدولية لأصحاب المهن من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وهذه المرة الثانية التي يُقام فيها الحدث في فرنسا، بعد دورة عام 2016 التي استضافتها بوردو. ويُتوقَّع حضور نحو 50 ألف شخص لمشاهدة عروض لمهارات عاملين في 44 مهنة.
وكان يُفترض أن تُنظَّم الدورة العاشرة لبطولة أبيليمبيكس الصيف الفائت في روسيا، لكنّها أُجّلت ونُقلت إلى فرنسا بسبب غزو روسيا للأراضي الأوكرانية. وتعود الدورة الأولى من هذه المسابقة إلى عام 1981 وقد نُظّمت آنذاك في اليابان.
ومسابقة أبيليمبيكس التي تعود تسميتها إلى دمج كلمتي "أبيليتيز" (مهارات بالإنكليزية) و"أولمبيكس" (الألعاب الأولمبية)، هي عبارة عن عروض تنافسية مرتبطة بالمهن على غرار الألعاب الأولمبية الخاصة بالمعوقين في الأولمبياد، يعرض فيها المشاركون، وهم من ذوي الإعاقات، مواهبهم ومهاراتهم ضمن سياق تنافسي، على ما أكدت وزيرة التعليم والتدريب المهني كارول غرانجان، في بيان لمنظمي الحدث.
ومن بين المهن التي سيتنافس العاملون فيها الخياطة وتصفيف الشعر وصناعة المخبوزات وإعداد الحلويات وإنشاء صفحات الويب وغير ذلك، بحسب المنظمين. وترمي العروض إلى أن يثبت المشاركون "أمام لجنة التحكيم وعدد من الخبراء والمهنيين وداعمي المعوقين والزائرين أنّ الإعاقة الظاهرة أو المستترة، أكانت جسدية أم عقلية، تتبدّد أمام المواهب والمهارات"، وفق المنظمين.
والمرشحون هم أشخاص يعانون إعاقات حسية أو حركية أو ذهنية أو نفسية.
وقال المنظمون "سيتم تسليط الضوء أيضاً على المبادرات المرتبطة بالمعوقين وتدريبهم ودمجهم، من خلال اجتماعات مع جهات شريكة ومؤتمرات يشارك فيها محترفون وحاضرون في المسابقة".
آخر الأخبار
منوعات
بطولة أبيليمبيكس
إعاقة
فرنسا
التالي
وفاة مقدّمة برامج الأطفال المصرية الشهيرة "أبلة فضيلة" عن 94 عاماً
الحمض النووي من شعر بيتهوفن يدل على سبب وفاته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
07:50
ستروماييه يلغي ثلاث حفلات في فرنسا "لأسباب صحية"
فنّ
07:50
ستروماييه يلغي ثلاث حفلات في فرنسا "لأسباب صحية"
0
أخبار دولية
2023-03-22
تبون يؤكد أنّ السفير الجزائري "سيعود قريباً" إلى فرنسا
أخبار دولية
2023-03-22
تبون يؤكد أنّ السفير الجزائري "سيعود قريباً" إلى فرنسا
0
منوعات
2023-03-22
خُمّن أحدها بنصف مليون يورو... مزاد في فرنسا على كتب طهو قديمة
منوعات
2023-03-22
خُمّن أحدها بنصف مليون يورو... مزاد في فرنسا على كتب طهو قديمة
0
صحف اليوم
2023-03-22
موقف فرنسا بالمقايضة بين فرنجية وسلام... هل يتبدّل؟ (الاخبار)
صحف اليوم
2023-03-22
موقف فرنسا بالمقايضة بين فرنجية وسلام... هل يتبدّل؟ (الاخبار)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:41
موسوعة غينيس تُصنّف "ذا ويكند" أشهر فنان في العالم
منوعات
08:41
موسوعة غينيس تُصنّف "ذا ويكند" أشهر فنان في العالم
0
منوعات
08:40
وفاة مقدّمة برامج الأطفال المصرية الشهيرة "أبلة فضيلة" عن 94 عاماً
منوعات
08:40
وفاة مقدّمة برامج الأطفال المصرية الشهيرة "أبلة فضيلة" عن 94 عاماً
0
منوعات
07:05
الحمض النووي من شعر بيتهوفن يدل على سبب وفاته
منوعات
07:05
الحمض النووي من شعر بيتهوفن يدل على سبب وفاته
0
منوعات
05:42
اكتشاف نوع جديد من نبات الأوركيد في اليابان
منوعات
05:42
اكتشاف نوع جديد من نبات الأوركيد في اليابان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-03-17
نانسي عجرم في مشهد تقشعر له الأبدان... لماذا بكت على المسرح؟ (فيديو)
فنّ
2023-03-17
نانسي عجرم في مشهد تقشعر له الأبدان... لماذا بكت على المسرح؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-03-22
نصّار أوعز بفضّ الأختام وإعادة فتح المؤسسات السياحية على ضفاف الوزّاني بعد الترخيص لها لأوّل مرّة منذ عقود
أخبار لبنان
2023-03-22
نصّار أوعز بفضّ الأختام وإعادة فتح المؤسسات السياحية على ضفاف الوزّاني بعد الترخيص لها لأوّل مرّة منذ عقود
0
أخبار دولية
14:08
ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟
أخبار دولية
14:08
ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟
0
فنّ
2023-03-20
عابد فهد للـ LBCI: عمران في "النار بالنار" هو المرابي الجشع والحسود
فنّ
2023-03-20
عابد فهد للـ LBCI: عمران في "النار بالنار" هو المرابي الجشع والحسود
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: للتصعيد في حال لم يصل الضحايا الى عدالة
أخبار لبنان
07:40
اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: للتصعيد في حال لم يصل الضحايا الى عدالة
0
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي
0
أخبار دولية
05:36
مدفيديف: توقيف بوتين سيكون "إعلان حرب" على موسكو
أخبار دولية
05:36
مدفيديف: توقيف بوتين سيكون "إعلان حرب" على موسكو
0
أخبار لبنان
04:42
فياض في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: التمويل الإستثماري توقّف لجميع المشاريع الإستراتيجية
أخبار لبنان
04:42
فياض في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: التمويل الإستثماري توقّف لجميع المشاريع الإستراتيجية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
اقتصاد
08:26
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
اقتصاد
08:26
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
3
أخبار لبنان
08:14
تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً
أخبار لبنان
08:14
تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً
4
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
5
أخبار لبنان
12:25
"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان
أخبار لبنان
12:25
"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان
6
خبر عاجل
09:07
صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"
خبر عاجل
09:07
صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"
7
أمن وقضاء
02:30
توقيف امرأة لقيامها بأعمال مخلّة بالآداب.. على علاقة بشخصيّات "مرموقة"
أمن وقضاء
02:30
توقيف امرأة لقيامها بأعمال مخلّة بالآداب.. على علاقة بشخصيّات "مرموقة"
8
خبر عاجل
10:16
مصادر لرويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما
خبر عاجل
10:16
مصادر لرويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store