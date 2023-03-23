موسوعة غينيس تُصنّف "ذا ويكند" أشهر فنان في العالم

نشر موقع غينيس للأرقام القياسية الاثنين أن المغني العالمي Abel Tesfaye، المعروف باسم "The Weeknd"، هو الموسيقي الأكثر شعبية على هذا الكوكب.

وبعد تحليل بيانات تطبيق Spotify لأهم الأسماء العالمية في صناعة الموسيقى، صنّفت ا لموسوعة العالمية "ذا ويكند"، البالغ من العمر 33 عاماً، الفنان الأكثر شعبية في العالم.

ويتفوق "ذا ويكند" في ما يخصّ عدد المستمعين شهرياً على مايلي سايروس، الّتي احتلّت المركز الثاني مع 82.4 مليون مستمع. كما تقدّم على شاكيرا، أريانا غراندي، تايلور سويفت، ريهانا، وأقرب منافسيه من فئة الذكور إد شيران الحائز على 77.5 مليون مستمع.

وتأتي الأرقام الصادمة لصالح "ذا ويكند" على خلفية إصدار ريمكس أغنية "Die For You" الّتي تظهر فيه النجمة أريانا غراندي، والذي انتشر على نطاق واسع على تيك توك.

ويُذكر أنه تم إصدار أغنية "Die For You" الأصلية في عام 2016 ضمن ألبوم Starboy الشهير، إلا أنّه حطّم أخيرًا الأرقام القياسية بعد 6 سنوات.