حمار وحشي هارب يتجوّل في شوارع مدينة سول... وفيديو يوثّق المشهد!

حمار وحشي هارب يتجوّل في شوارع مدينة سول... وفيديو يوثّق المشهد!



أظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حماراً وحشياً يتجوّل لساعات على الطرقات المزدحمة في مدينة سول، قبل إعادته لحديقة الحيوان التي هرب منها.



وقال تشوي يي را، المسؤول في حديقة الأطفال الكبرى في عاصمة كوريا الجنوبية، إن "الحمار الوحشي كان في حالة مستقرة ويتم فحصه من قبل الأطباء البيطريين".



وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للحمار الوحشي وهو يهرول إلى جانب طوابير من السيارات كانت تنتظر عند إشارات المرور.



وتمكّنت الشرطة وعمال الطوارئ من القبض على الحمار بعد 3 ساعات.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات بسبب هذه الحادثة.