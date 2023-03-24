من دون تسميته... منظمة الصحة تتهم إيلون ماسك بنشر "أخبار كاذبة"

بعد تغريدة للملياردير إيلون ماسك دعا فيها الدول إلى "عدم التخلي عن سلطتها" لحساب مشروع اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة الجوائح، قامت منظمة الصحة العالمية بتوجيه الاتهامات نحوه الخميس.

وغرّد ماسك على تويتر قائلاً: "يجب ألا تتخلى الدول عن سلطتها لحساب منظمة الصحة العالمية" في إشارة إلى مناقشات تجرى داخل المنظمة الأممية لطرح اتفاق يهدف إلى مساعدة الدول على الوقاية بشكل أفضل من الجوائح ومكافحتها.

في بادئ الأمر، ردّ المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبريسيسوس في تغريدة كاتبا "الدول لا تتخلى عن بعض من سيادتها إلى منظمة الصحة العالمية"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأكد "الاتفاق حول الجوائح لن يغير ذلك بل سيساعد الدول على الوقاية بشكل أفضل من الجوائح. سيساعدنا في حماية الناس بشكل أفضل أكانوا يعيشون في الدول الغنية أو تلك الفقيرة".

وفي وقت لاحق تطرق تيدروس مجددا إلى الموضوع في افتتاح مؤتمره الصحافي الأسبوعي حول المسائل المتعلقة بالصحة العالمية منتقدا "المعلومات المضللة" بشأن الاتفاق التي تسري عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال: "إذا شعر سياسي أو رجل أعمال او أي شخص آخر بعدم وضوح حول ما يتضمنه الاتفاق من عدمه فنحن جاهزون لمناقشته وتوضيح الأمر".

والجدير بالذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال لصحافيين في مطلع آذار إن الدول الأعضاء والمنظمة ستباشر قريبا مفاوضات حول مشروع الاتفاق هذا بهدف البت في مسائل تشارك المعلومات والتفاوت في الوصول إلى اللقاحات الذي سجل بين الدول الغنية وتلك النامية خلال جائحة كوفيد-19.