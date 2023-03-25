وفاة رائد الفضاء الفرنسي جان جاك فافييه

وفاة رائد الفضاء الفرنسي جان جاك فافييه

توفي عن 73 عاماً رائد الفضاء جان-جاك فافييه الذي كان سادس فرنسي يُرسل إلى خارج الأرض عندما شارك في رحلة بواسطة المكوك الأمريكي "كولومبيا"، على ما أعلن المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء الجمعة.



واختارت وكالة الفضاء الفرنسية عام 1985 فافييه الذي درس الفيزياء والهندسة كـ "رائد فضاء تجريبي" عندما كان مهندساً باحثاً في لجنة الطاقة الذرية.



وعُيّن فافييه في المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء مديراً علمياً لفرن الفضاء ""ميفيستو" الذي حمله مكوك الفضاء "كولومبيا" أكثر من مرة. وفي عام 1995، عُيّن رائد فضاء متخصصاً لإجراء تجربة في مختبر "سبايس لاب" على المكّوك الأميركي.



وأمضى فافييه 16 يوماً و21 ساعة و48 دقيقة في المدار، من 20 يونيو إلى 7 يوليو 1996، أي بعد 14 عاماً من جان لو كريتيان، أول فرنسي شارك في رحلة إلى الفضاء في مركبة الفضاء الروسية "سويوز".



وبذلك أصبح فافييه "أول عالم فرنسي مكث في الفضاء"، على ما أفاد المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء.

واعتبر الرئيس التنفيذي للمركز فيليب باتيست في بيان أنّ الراحل "طبع الأجيال التالية ببصمته على الأجيال الطالعة وألهم الكثيرين".



وخلال مهمته، كان فافييه مسؤولاً عن أكثر من 30 تجربة فيزيائية تتعلق بالجاذبية الدقيقة.



وبعد مسيرته المهنية كرائد فضاء، عمل في مجالَي التعليم والبحوث، وساهم خصوصاً في مشروع مركز دراسات الفضاء لإعداد قاعدة قمرية و/أو مريخية