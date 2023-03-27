الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مهرّبو بشر من المكسيك إلى الولايات المتحدة يروّجون لأنشطتهم على تيك توك
منوعات
2023-03-27 | 07:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مهرّبو بشر من المكسيك إلى الولايات المتحدة يروّجون لأنشطتهم على تيك توك
مهرّبو بشر من المكسيك إلى الولايات المتحدة يروّجون لأنشطتهم على تيك توك
تُظهر صورة منشورة عبر تيك توك مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس تمويهية، آملين في اجتياز الصحراء المكسيكية ليلاً بين النباتات المنتشرة فيها...
هذه الصورة لم ينشرها أحد مشاهير مواقع التواصل في سياق رحلة مليئة بالمغامرات، بل هي إعلان لجهات تتولّى إدخال الأشخاص بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة.
ويشكّل المجرمون البارعون في استخدام التكنولوجيا والذين يعتمدون منصة تيك توك الشهيرة، تحدياً متزايداً للسلطات المكسيكية والأميركية في مواجهة أزمة الهجرة الإقليمية.
ويشير أحد مقاطع الفيديو عبر تيك توك إلى أنّ الانطلاق سيتم في نهاية عطلة الأسبوع الفائت، ويضيف: "للمكسيكيين الراغبين في العبور إلى الولايات المتحدة، التواصل معنا".
وتظهر في حساب آخر يعرض تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر ولاية تاماوليباس الحدودية المكسيكية التي يستشري العنف فيها، صورة لقاصرين داخل قارب مطاطي في أحد الأنهر.
وأُرفقت الصورة بتعليق "نسهّل أيضاً عبور الأطفال والعائلات".
وتوصّلت عملية تدقيق أجرتها وكالة فرانس برس إلى وجود عدد كبير من الحسابات المماثلة في دول من أميركا اللاتينية كغواتيمالا وكولومبيا والإكوادور.
وباستخدام وسم #بولّيرو (#pollero)، وهو مصطلح يشير إلى مهربي البشر، يوفّر أحد الحسابات "عملاً آمناً" للسائقين في ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، لقاء راتب قد يصل إلى 15 ألف دولار.
ويذكر منشور كُتب بالإنكليزية في الحساب "إذا كنت تملك سيارة وترغب في كسب المال بسهولة، راسلنا".
وينتهك هذا الإعلان سياسة تيك توك التي تحظر "الترويج للأنشطة الإجرامية والتسهيل لها".
ويقول ناطق باسم المنصة لوكالة فرانس برس: "إنّ الحفاظ على سلامة أفراد مجتمعنا مسؤولية نتعامل معها بجدية"، مضيفاً "لا نتسامح مع أي محتوى يروّج لممارسات تنطوي على استغلال للبشر كتهريبهم".
وتشير منصة تيك توك إلى أنّها حذفت في الربع الثالث من عام 2022، 82 في المئة من مقاطع الفيديو المتعلقة بممارسات إجرامية، في خطوة أتت بمبادرة من موقع التواصل.
وحاول الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشو ما في وسعه من أجل بقاء هذا التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، مع انطلاق جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي الخميس بعد التهديد بحظره للاشتباه بعلاقات بين الشركة والحكومة الصينية.
وقد خسرت المنصة معركة كبرى بوجه واشنطن وبات حظرها مرجحاً في البلاد إثر نتائج جلسة الاستماع التي وصفها خبراء بأنها "كارثية" على تيك توك، رغم أن الحكومة الأميركية مضطرة للتعامل بحذر مع ترددات مثل هذا الحظر للتطبيق الذي يعدّ 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
وشكلت السلطات المكسيكية خلايا متخصصة لمواجهة التهديد الذي يشكله مهربو البشر على وسائل التواصل.
وداخل قاعة مليئة بأجهزة الكمبيوتر في مكسيكو سيتي، يتولّى عشرات الخبراء من وكالة التحقيقات الجنائية منذ العام 2017 مراقبة الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشير رئيس مركز التواصل في الشرطة الحكومية الفدرالية التابعة لمكتب المدعي العام رولاندو روساس، إلى أنّ الوحدة المتخصصة ساهمت في نحو 300 تحقيق مرتبط بعمليات تهريب أشخاص.
ويتابع: "إنّ الشركات الرقمية في المكسيك مُلزَمة تسليم المعلومات عند تسجيل جريمة"، مرحّباً بالتعاون الجيد مع منصات التواصل.
ويقول رئيس الوحدة بنجامن أوفييدو، إن فريقه يتدخل عند الموافقة على الدفع للمُهرّب أو عندما يُسدَّد المبلغ عبر الإنترنت مثلاً.
إلا أنّ الإعلانات المرتبطة بالدخول غير القانوني إلى الأراضي الأميركية لا تكون حقيقية دائماً.
ويقول روساس إنّ "إعلانات كثيرة تكون احتيالية أحياناً".
ويشير تقرير نشرته المنظمة الدولية للهجرة في شباط، إلى أنّ منصة تيك توك يستخدمها المهربون كوسيلة يروّجون من خلالها لنجاح عمليات عبور غير شرعية من تنظيمهم.
وحذّرت المنظمة من أن الجريمة فتحت الباب لممارسات أخرى كاستغلال القصّر جنسياً.
وأجرت المنظمة استطلاعات شملت أكثر من 500 مهاجر عبروا الأراضي الأميركية، أوضح ثلثاهم أنّهم تمكنوا من حيازة هاتف ذكي والاتصال بالإنترنت خلال الرحلة.
ويُعتبر نقل المهاجرين برّاً في شاحنات صغيرة أو بأعداد كبيرة في الجزء الخلفي من الشاحنات من دون أي تهوية أحياناً، أحد أسرع وأخطر الأساليب التي يعتمدها المهرّبون.
ولقي أكثر من 7600 مهاجر مصرعهم أو فُقدوا خلال عمليات عبور إلى أراضي الولايات المتحدة منذ عام 2014، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وتشير المنظمة إلى أنّ نحو ألف شخص من بين هؤلاء قُتلوا نتيجة حوادث مركبات أو أخرى مرتبطة بعمليات النقل الخطرة.
ويستخدم المهاجرون تيك توك ليتشاركوا نصائح عن كيفية النجاة من الرحلة المتوجهة إلى الولايات المتحدة.
فأندريا (25 عاماَ) وصديقتها بياتريس (29 عاماً) التي غادرت فنزويلا في تشرين الأول، استخدمتا منصة التواصل للبحث عن نصائح في شأن المغادرة عبر مناطق خطرة كداريان غاب على الحدود الكولومبية البنمية والتي تُعدّ غير آمنة.
وتظهر أندريا الموجودة راهناً في مكسيكو، على هاتفها المحمول حساب امرأة شابة تمكّنت من الوصول إلى الولايات المتحدة وأنشأت مدوّنة عن السفر.
وتقول بياتريس إنّ هذه الشابة توفر نصائح في شأن الأغراض والأدوية التي ينبغي أن تحويها حقائب السفر، إلا أنّ هذه النصائح ليست مفيدة دائماً.
وتضيف إنّ "تجارب المهاجرين شخصية ولا يمكن تعميمها".
آخر الأخبار
منوعات
مهرّبو بشر
المكسيك
الولايات المتحدة
تيك توك
التالي
كندية تسجّل رقماً قياسياً في غينيس لأكبر عدد وحدات دم متبرَّع بها!
وفاة شابة في البيرو بعد إحراقها حية على يد حبيبها السابق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-02-11
قُطعت ساقاه في المكسيك... كلب مُرشح لنيل لقب "أفضل حيوان أليف في الولايات المتحدة" (صور)
منوعات
2023-02-11
قُطعت ساقاه في المكسيك... كلب مُرشح لنيل لقب "أفضل حيوان أليف في الولايات المتحدة" (صور)
0
منوعات
2023-02-03
حفلة في المكسيك تكرّم أفضل مؤثرين عبر تيك توك
منوعات
2023-02-03
حفلة في المكسيك تكرّم أفضل مؤثرين عبر تيك توك
0
أخبار دولية
2023-03-25
الولايات المتحدة توجه تهمة الإرهاب إلى روسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
2023-03-25
الولايات المتحدة توجه تهمة الإرهاب إلى روسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية
0
علوم وتكنولوجيا
2023-03-24
فرنسا تحظر تيك توك على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية
علوم وتكنولوجيا
2023-03-24
فرنسا تحظر تيك توك على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:19
تيرانا حسن أول امرأة تترأس منظمة هيومن رايتس ووتش
منوعات
10:19
تيرانا حسن أول امرأة تترأس منظمة هيومن رايتس ووتش
0
منوعات
09:50
الأمير هاري في ظهور مفاجئ أثناء جلسة محاكمة ضد صحيفة في لندن
منوعات
09:50
الأمير هاري في ظهور مفاجئ أثناء جلسة محاكمة ضد صحيفة في لندن
0
منوعات
08:08
جوقات من العالم أجمع تغنّي من أجل السلام في أوكرانيا
منوعات
08:08
جوقات من العالم أجمع تغنّي من أجل السلام في أوكرانيا
0
منوعات
07:34
كندية تسجّل رقماً قياسياً في غينيس لأكبر عدد وحدات دم متبرَّع بها!
منوعات
07:34
كندية تسجّل رقماً قياسياً في غينيس لأكبر عدد وحدات دم متبرَّع بها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
جريمة مروعة!... قَتَلها أمام أعينِ أطفالهما الثلاثة
تقارير نشرة الاخبار
13:12
جريمة مروعة!... قَتَلها أمام أعينِ أطفالهما الثلاثة
0
منوعات
10:19
تيرانا حسن أول امرأة تترأس منظمة هيومن رايتس ووتش
منوعات
10:19
تيرانا حسن أول امرأة تترأس منظمة هيومن رايتس ووتش
0
أخبار دولية
18:36
اتصال بين عبد اللهيان ونظيره السعودي
أخبار دولية
18:36
اتصال بين عبد اللهيان ونظيره السعودي
0
منوعات
05:11
الفاتيكان يعيد قطعاً من البارثينون إلى اليونان
منوعات
05:11
الفاتيكان يعيد قطعاً من البارثينون إلى اليونان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رونالدو يعزز ارقامه القياسية.. تغييرات فنية في انكلترا وعودة غير موفقة للملك
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رونالدو يعزز ارقامه القياسية.. تغييرات فنية في انكلترا وعودة غير موفقة للملك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كريستا ماريا مستمرة في برنامج la voix وتصبح اول مشتركة تغني بالعربية فيه
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كريستا ماريا مستمرة في برنامج la voix وتصبح اول مشتركة تغني بالعربية فيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأوروبيون قلقون من الوضع في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأوروبيون قلقون من الوضع في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قطاعات عانت الانفصام في التوقيت بين الموظف وأجهزتها…
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قطاعات عانت الانفصام في التوقيت بين الموظف وأجهزتها…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
"ضياع بضياع" في المدارس بسبب التوقيت
تقارير نشرة الاخبار
13:28
"ضياع بضياع" في المدارس بسبب التوقيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
من فجّرَ الشارع الاسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
من فجّرَ الشارع الاسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ساعة لورا وساعة لقدّام... فضَحَت النفوس الطائفيّة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ساعة لورا وساعة لقدّام... فضَحَت النفوس الطائفيّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تاريخُ اسرائيل حافلٌ بالانقسامِ ويعود الى الجذور والهوية الاصلية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تاريخُ اسرائيل حافلٌ بالانقسامِ ويعود الى الجذور والهوية الاصلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
دخلوا على التوقيت الشتوي وخرجوا على الصيفي... ميقاتي عاد عن قراره وحفظ ماء وجهه
تقارير نشرة الاخبار
13:21
دخلوا على التوقيت الشتوي وخرجوا على الصيفي... ميقاتي عاد عن قراره وحفظ ماء وجهه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:57
انخفاض بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:57
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI : مجلس الوزراء يقرر العودة الى التوقيت الصيفي بعد ٤٨ ساعة اي مساء الاربعاء
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI : مجلس الوزراء يقرر العودة الى التوقيت الصيفي بعد ٤٨ ساعة اي مساء الاربعاء
3
خبر عاجل
07:21
ميقاتي: قرار الـ ٤٨ ساعة العودة الى التوقيت الصيفي هو لإعطاء الوقت لإصلاح بعض الامور والقرار لم يكن طائفياً
خبر عاجل
07:21
ميقاتي: قرار الـ ٤٨ ساعة العودة الى التوقيت الصيفي هو لإعطاء الوقت لإصلاح بعض الامور والقرار لم يكن طائفياً
4
أخبار لبنان
17:30
ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ظهر غد وموضوع التوقيت بند وحيد على جدول الاعمال
أخبار لبنان
17:30
ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ظهر غد وموضوع التوقيت بند وحيد على جدول الاعمال
5
امن وقضاء
05:38
جلسة استجواب للقاضية عون يوم الخميس
امن وقضاء
05:38
جلسة استجواب للقاضية عون يوم الخميس
6
أخبار دولية
23:43
ماكرون وبن سلمان أكدا العمل معا لمساعدة لبنان للخروج من أزمته
أخبار دولية
23:43
ماكرون وبن سلمان أكدا العمل معا لمساعدة لبنان للخروج من أزمته
7
حال الطقس
01:58
طقس لبنان: استقرار جويّ يليه برودة قارسة وزخّات ثلجيّة
حال الطقس
01:58
طقس لبنان: استقرار جويّ يليه برودة قارسة وزخّات ثلجيّة
8
أخبار لبنان
10:47
إعادة جدولة كلّ رحلات طيران الشرق الأوسط المغادرة من مطار بيروت وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار
أخبار لبنان
10:47
إعادة جدولة كلّ رحلات طيران الشرق الأوسط المغادرة من مطار بيروت وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store