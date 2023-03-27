كندية تسجّل رقماً قياسياً في غينيس لأكبر عدد وحدات دم متبرَّع بها!

سجّلت سيّدة كندية من ألبرتا رقماً قياسياً في موسوعة غينيس العالمية لأكبر عدد وحدات دم كانت قد تبرّعت بها لسنوات.وفي التّفاصيل، فبدأت السيدة جوزفين ميشالوك، عمرها 80 عاماً، بالتبرع بالدّم بعمر الـ22 عاماً عام 1965، وسجّلت ما مجموعه 203 وحدة دم (تعادل كل وحدة دم نصف لتر تقريباً).وقالت ميشالوك: "إنّ شقيقتي كانت أوّل من شجّعني للتبرع بالدّم. وكانت تلك البداية".وأضافت: "لحسن الحظّ أنّ فصيلة دمّي "O+" الشاملة للتبرع. أحبّ أن أعرف أنّ تبرعاتي بالدّم تساعد الآخرين".