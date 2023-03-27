جوقات من العالم أجمع تغنّي من أجل السلام في أوكرانيا

وحدت جوقات من حول العالم أصواتها الأحد للغناء من أجل السلام في أوكرانيا، بمشاركة خصوصا من ثلاثمئة شخص في مدريد حيث انطلقت المبادرة قبل عام بُعيد بدء الغزو الروسي.وتحت سماء زرقاء صافية، تجمع المغنون من 46 جوقة في العاصمة الإسبانية والمدن المجاورة، حول متحف الملكة صوفيا وبدأوا بالغناء عند الظهر (العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش).وانضم إليهم آلاف المغنين من 80 موقعاً مختلفاً في أوروبا وأميركا اللاتينية، إذ ضمّ نحو ألف مغنّ أوكراني أصواتهم إلى حناجر مغنين من جوقات في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والدنمارك وألمانيا والبرتغال وفنزويلا.وفي مدريد، غنّت الجوقة أغنية "دونا نوبيس باتشيم" ("أعطونا السلام")، و"جوقة العبيد" من أوبرا نبوكو لفيردي، قبل أن يختموا أداءهم بأغنية "سينغ أن أنثيم فور آور بيس" التي كتبها للمناسبة المؤلف الأميركي جيم بابوليس.هذا الحدث الذي نُقل مباشرة على يوتيوب، نُظم من جانب "كوايرز فور بيس" ("جوقات من أجل السلام")، وهي مبادرة نشأت في إسبانيا بعد شهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.