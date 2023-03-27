الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جوقات من العالم أجمع تغنّي من أجل السلام في أوكرانيا

منوعات
2023-03-27 | 08:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جوقات من العالم أجمع تغنّي من أجل السلام في أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
جوقات من العالم أجمع تغنّي من أجل السلام في أوكرانيا

جوقات من العالم أجمع تغنّي من أجل السلام في أوكرانيا

وحدت جوقات من حول العالم أصواتها الأحد للغناء من أجل السلام في أوكرانيا، بمشاركة خصوصا من ثلاثمئة شخص في مدريد حيث انطلقت المبادرة قبل عام بُعيد بدء الغزو الروسي.

وتحت سماء زرقاء صافية، تجمع المغنون من 46 جوقة في العاصمة الإسبانية والمدن المجاورة، حول متحف الملكة صوفيا وبدأوا بالغناء عند الظهر (العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش).

وانضم إليهم آلاف المغنين من 80 موقعاً مختلفاً في أوروبا وأميركا اللاتينية، إذ ضمّ نحو ألف مغنّ أوكراني أصواتهم إلى حناجر مغنين من جوقات في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والدنمارك وألمانيا والبرتغال وفنزويلا.

وفي مدريد، غنّت الجوقة أغنية "دونا نوبيس باتشيم" ("أعطونا السلام")، و"جوقة العبيد" من أوبرا نبوكو لفيردي، قبل أن يختموا أداءهم بأغنية "سينغ أن أنثيم فور آور بيس" التي كتبها للمناسبة المؤلف الأميركي جيم بابوليس.

هذا الحدث الذي نُقل مباشرة على يوتيوب، نُظم من جانب "كوايرز فور بيس" ("جوقات من أجل السلام")، وهي مبادرة نشأت في إسبانيا بعد شهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.
 

آخر الأخبار

منوعات

السلام

أوكرانيا

LBCI التالي
الأمير هاري في ظهور مفاجئ أثناء جلسة محاكمة ضد صحيفة في لندن
كندية تسجّل رقماً قياسياً في غينيس لأكبر عدد وحدات دم متبرَّع بها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-24

ماكرون سيزور الصين للعمل مع شي "لعودة السلام" في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-21

بوتين يتهم أوكرانيا برفض خطة السلام الصينية

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-20

أ.ف.ب.: بوتين أبلغ شي بانفتاح روسيا على نقاش خطة الصين بشأن السلام في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-16

وزير الخارجية الصيني يحضّ أوكرانيا وروسيا على استئناف محادثات السلام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:19

تيرانا حسن أول امرأة تترأس منظمة هيومن رايتس ووتش

LBCI
منوعات
09:50

الأمير هاري في ظهور مفاجئ أثناء جلسة محاكمة ضد صحيفة في لندن

LBCI
منوعات
07:34

كندية تسجّل رقماً قياسياً في غينيس لأكبر عدد وحدات دم متبرَّع بها!

LBCI
منوعات
07:32

مهرّبو بشر من المكسيك إلى الولايات المتحدة يروّجون لأنشطتهم على تيك توك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

جريمة مروعة!... قَتَلها أمام أعينِ أطفالهما الثلاثة

LBCI
منوعات
10:19

تيرانا حسن أول امرأة تترأس منظمة هيومن رايتس ووتش

LBCI
أخبار دولية
18:36

اتصال بين عبد اللهيان ونظيره السعودي

LBCI
منوعات
05:11

الفاتيكان يعيد قطعاً من البارثينون إلى اليونان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رونالدو يعزز ارقامه القياسية.. تغييرات فنية في انكلترا وعودة غير موفقة للملك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

كريستا ماريا مستمرة في برنامج la voix وتصبح اول مشتركة تغني بالعربية فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأوروبيون قلقون من الوضع في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قطاعات عانت الانفصام في التوقيت بين الموظف وأجهزتها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

"ضياع بضياع" في المدارس بسبب التوقيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

من فجّرَ الشارع الاسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ساعة لورا وساعة لقدّام... فضَحَت النفوس الطائفيّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تاريخُ اسرائيل حافلٌ بالانقسامِ ويعود الى الجذور والهوية الاصلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

دخلوا على التوقيت الشتوي وخرجوا على الصيفي... ميقاتي عاد عن قراره وحفظ ماء وجهه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:57

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
07:14

معلومات للـLBCI : مجلس الوزراء يقرر العودة الى التوقيت الصيفي بعد ٤٨ ساعة اي مساء الاربعاء

LBCI
خبر عاجل
07:21

ميقاتي: قرار الـ ٤٨ ساعة العودة الى التوقيت الصيفي هو لإعطاء الوقت لإصلاح بعض الامور والقرار لم يكن طائفياً

LBCI
أخبار لبنان
17:30

ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ظهر غد وموضوع التوقيت بند وحيد على جدول الاعمال

LBCI
امن وقضاء
05:38

جلسة استجواب للقاضية عون يوم الخميس

LBCI
أخبار دولية
23:43

ماكرون وبن سلمان أكدا العمل معا لمساعدة لبنان للخروج من أزمته

LBCI
حال الطقس
01:58

طقس لبنان: استقرار جويّ يليه برودة قارسة وزخّات ثلجيّة

LBCI
أخبار لبنان
10:47

إعادة جدولة كلّ رحلات طيران الشرق الأوسط المغادرة من مطار بيروت وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة