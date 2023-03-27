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الأمير هاري في ظهور مفاجئ أثناء جلسة محاكمة ضد صحيفة في لندن
منوعات
2023-03-27 | 09:50
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الأمير هاري في ظهور مفاجئ أثناء جلسة محاكمة ضد صحيفة في لندن
الأمير هاري في ظهور مفاجئ أثناء جلسة محاكمة ضد صحيفة في لندن
ظهر الأمير هاري بشكل مفاجئ صباح الإثنين في المحكمة العليا في لندن، حيث تُعقد جلسة استماع في دعاوى ضد الدار الناشرة لصحيفة "ديلي مايل"، "أسوشيتد نيوزبيبر" ("إيه ان ال") التي يتهمها مشاهير بجمع معلومات بشكل غير قانوني.
وبيّنت لقطات عرضتها قناة "سكاي نيوز"، الأمير البالغ 38 عاماً وهو يخرج من حافلة صغيرة ويدخل المبنى حيث تحاول الدار الناشرة لصحيفة "ديلي مايل" خلال جلسات استماع من المقرر أن تستمر 4 أيام، إسقاط دعاوى قضائية رفعها ضدها الابن الأصغر للملك تشارلز، والمغني إلتون جون والممثلة ليز هيرلي.
ويأتي الظهور المفاجئ في لندن للأمير هاري، الذي بات لا يزور المملكة المتحدة سوى في مناسبات استثنائية، قبل شهر ونيّف من تتويج والده الملك في السادس من أيار. وقد انتقل هاري وزوجته ميغان للعيش في الولايات المتحدة بعد انسحابهما من الأسرة الملكية عام 2020، لكنهما لم يعلنا بعد ما إذا كانا سيلبيان الدعوة.
وأثارت عودة دوق ودوقة ساسكس المحتملة إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج، تكهنات كثيرة في وسائل الإعلام البريطانية في الأشهر الأخيرة، في أعقاب الهجمات الشرسة التي شنها الزوجان على العائلة المالكة.
فبعد عرض فيلم وثائقي بشأنه على نتفليكس في كانون الأول، أصدر هاري كتاب مذكراته المثير للجدل "سبير" ("الاحتياطي") في أوائل شهر كانون الثاني، تحدّث فيه عن تناوله المخدرات والكحول خلال المراهقة، وتفاصيل انهيار علاقته بوالده وشقيقه وليام.
وكان من المقرر أن يكون الملك خارج المملكة المتحدة يومي الإثنين والثلاثاء في زيارة رسمية لفرنسا، لكنها أرجئت بسبب موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد رفضًا لإصلاح نظام التقاعد المدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي الإجراءات القانونية التي انطلقت في لندن، اتهم المدعون الستة دار "ايه ان ال" باستخدام محققين للتنصت عليهم، في سيارتهم أو في منزلهم.
وعند إعلان الإجراءات في أوائل تشرين الأول، كانت المجموعة قد "دحضت بشكل قاطع ولا لبس فيه هذا التشهير السخيف الذي يبدو أنه لا يعدو كونه محاولة مخططاً لها ومنسقة لإقحام المنشورات الصادرة عن صحيفة ديلي مايل في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية المتعلقة بمقالات عمرها 30 عاماً".
واهتزت الصحافة الشعبية البريطانية قبل نحو عشر سنوات بسبب جملة فضائح تنصت غير قانوني تُمارَس منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
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