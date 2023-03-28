زوجة أشرف حكيمي تعلن انفصالها عنه!

خرجت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، عن صمتها بعد نحو شهر من توجيه تهمة الاعتداء على فتاة لزوجها النجم المغربي أشرف حكيمي.وفي أوّل تعليقٍ لها نُشر في صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أعلنت عبوك انفصالها عن مدافع باريس سان جيرمان ووقوفها مع الضحية، مشيرةً إلى أنّها احتاجت إلى الوقت لاستيعاب صدمة توجيه الاتهامات لزوجها.وقالت عبوك إن اتهام زوجها أشرف حكيمي، بالاعتداء على فتاة من نفس عمره، كان الحدث الذي قلب حياتها مع حياة طفليها رأساً على عقب.ولفتت عبوك إلى أنّها لجأت خلال الأسابيع الماضية إلى أصدقائها وعاشت متنقلة بين باريس ومدريد.وأعلنت هبة عبوك أنها قطعت علاقتها مع نجم "أسود الأطلس" قبل فترة طويلة، وأن القرار لا علاقة له بالقضية الأخيرة التي وجدت نفسها متورطة بها وأثّرت في حياتها بشدة، بخاصة أنها تتزامن مع خوضها عملية الانفصال.