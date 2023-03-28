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مشهد طريف... دب يلعب بالكرة ويقفز على الترامبولين في نيويورك (فيديو)
منوعات
2023-03-28 | 09:06
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مشهد طريف... دب يلعب بالكرة ويقفز على الترامبولين في نيويورك (فيديو)
مشهد طريف... دب يلعب بالكرة ويقفز على الترامبولين في نيويورك (فيديو)
رصدت امرأة من نيويورك دبًا أسود يلعب في ساحة منزلها، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدب التقطته آنا كوري واتسون.
وقالت كوري واتسون إنها تفاجأت عندما رأت الدب، وأضافت "شعرت بالسعادة. وكنت أعلم أنني كنت أرى شيئًا لن أراه مرة أخرى... كل ما حدث أمامي كان يبدو خياليًا".
ويُظهر الفيديو الدب يلعب بالكرة، ويحمل مكنسة ويقفز على الترامبولين.
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مشهد طريف
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