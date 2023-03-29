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الفاتيكان يعتزم إرسال كلمة للبابا فرنسيس إلى الفضاء

منوعات
2023-03-29 | 03:37
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الفاتيكان يعتزم إرسال كلمة للبابا فرنسيس إلى الفضاء
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الفاتيكان يعتزم إرسال كلمة للبابا فرنسيس إلى الفضاء

الفاتيكان يعتزم إرسال كلمة للبابا فرنسيس إلى الفضاء

 أعلن الفاتيكان الاثنين مشروعاً يرمي إلى إرسال كتاب رقمي بحجم صغير إلى الفضاء يحوي كلمة تهدف التشبث بالأمل وجهها البابا فرنسيس العام 2020 في خضمّ تفشّي جائحة كوفيد-19 في العالم.

وأوضح الكرسي الرسولي في مؤتمر صحافي عقده في روما، أنّ هذا "الكتاب النانوي" سيوضع في المدار على ارتفاع 525 كيلومتراً في صاروخ "فالكون 9" تابع لشركة "سبايس إكس" من المقرر إطلاقه في العاشر من حزيران/يونيو من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

وستُثبت هذه القطعة الإلكترونية التي لا يتعدى حجمها مليمترين على قمر اصطناعي مستطيل يبلغ طوله ثلاثين سنتمتراً ("كيوب سات") ومزوّد ألواحاً شمسية، صمّمه طلاب من مدرسة البوليتكنيك في تورينو الإيطالية.

وتتضمن القطعة كلمة ألقاها البابا فرنسيس في 27 آذار/مارس 2020، حين ظهر وحيداً في ساحة القديس بطرس التي كانت خالية وتتساقط فيها أمطار غزيرة. وحضّ البابا حينها سكان العالم الذين كان ينتابهم "خوف وضياع" على مراجعة أولوياتهم.

ويُنفّذ المشروع الذي أُطلقت عليه تسمية "سباي ساتيليه" ("قمر الأمل" باللغة اللاتينية)، ولم تُحدّد تكلفته بعد، بالتعاون بين الفاتيكان ووكالة الفضاء الإيطالية ومعاهد إيطالية عدة.

وأوضح رئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجو ساكوتشا أنّ هذا التعاون يرمي إلى إرسال خطاب البابا "إلى أبعد من الأرض حتى يصل من الفضاء إلى أكبر عدد ممكن من النساء والرجال الذين يواجهون صعوبات على كوكبنا".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، تواصل البابا الأرجنتيني عن طريق الفيديو مع رواد فضاء في محطة الفضاء الدولية، في خطوة سبق لسلفه البابا بنديكتوس السادس عشر أن بادر بها.
 

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