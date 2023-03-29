بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي يثور وينفث سحابة ضخمة من الرماد

ثار بركان أناك كراكاتوا الواقع في غرب إندونيسيا أربع مرات الثلاثاء وفق مسؤولين، نافثا سحابة ضخمة من الرماد البركاني وصل ارتفاعها إلى 2500 متر.وقال أوكتوري برامبادا رئيس مركز علم البراكين والحد من الأخطار الجيولوجية لوكالة فرانس برس "هذا جزء من مرحلة ثوران مرتبطة بتكوّن جسم جديد للبركان".في العام 2018، انهارت فوهة بركان أناك كراكاتوا جزئيا عندما تسبب ثوران عنيف في إلقاء قطع ضخمة من البركان باتجاه المحيط محدثا تسونامي مميت. وقتل وقتها أكثر من 400 شخص فيما أصيب المئات.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار على الفور الثلاثاء.وأوضح برامبادا أن مستوى التأهب أبقي في ثاني أعلى مستوى، فيما فرضت السلطات منطقة حظر بطول خمسة كيلومترات حول فوهة البركان.شهد بركان أناك كراكاتوا الواقع في مضيق يفصل جزيرتي جاوة وسومطرة، نشاطا متقطعا منذ ظهوره من البحر مطلع القرن العشرين من البحيرة البركانية (كالديرا) التي تشكلت في العام 1883 إثر انفجار بركاني لجبل كراكاتوا الذي أودى بحياة حوالى 35 ألفا وفق التقديرات.تقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ حيث يتسبب اجتماع صفائح قارية في نشاط زلزالي وبركاني كبير. ويوجد في البلاد حوالى 130 بركانا نشطة.